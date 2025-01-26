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Электромобили больше не уступают бензиновым: вот сколько они служат

Авто

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Energy, подтвердило: электромобили в Великобритании служат так же долго, как и бензиновые или дизельные автомобили. Этот вывод основан на анализе 300 миллионов записей ежегодных технических осмотров (MOT).

Tesla на зарядке
Фото: www.flickr.com by Jakob Härter, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla на зарядке

Средний срок службы автомобилей

Результаты исследования показали, что:

  • Электромобили служат в среднем 18,4 года.
  • Бензиновые авто чуть впереди — их срок службы составляет 18,7 года.
  • Дизельные автомобили отстают с показателем в 16,8 года.

Особенно выделяются электромобили Tesla, демонстрирующие самую высокую долговечность среди электрических автомобилей.

Почему электромобили стали надёжнее

Улучшение сроков службы электромобилей связано с несколькими факторами:

  1. Совершенствование технологий. Производители оперативно устраняют проблемы, выявленные в ранних моделях.
  2. Переход к экологичным источникам энергии. Это делает эксплуатацию электромобилей ещё более выгодной.
  3. Снижение опасений владельцев. Теперь меньше беспокойства вызывает стоимость ремонта и страховка.

Экологические преимущества

Долговечность электромобилей усиливает их экологический эффект. Длительный срок эксплуатации в сочетании с растущим использованием возобновляемых источников энергии снижает углеродный след, делая электротранспорт ещё более привлекательным.

Рост популярности электромобилей

С учётом планируемого в Великобритании запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году продажи электромобилей продолжают стремительно расти. Исследование подтверждает, что электромобили готовы стать полноправной заменой традиционным видам транспорта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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