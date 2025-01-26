Электромобили больше не уступают бензиновым: вот сколько они служат

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Energy, подтвердило: электромобили в Великобритании служат так же долго, как и бензиновые или дизельные автомобили. Этот вывод основан на анализе 300 миллионов записей ежегодных технических осмотров (MOT).
Результаты исследования показали, что:
Особенно выделяются электромобили Tesla, демонстрирующие самую высокую долговечность среди электрических автомобилей.
Улучшение сроков службы электромобилей связано с несколькими факторами:
Долговечность электромобилей усиливает их экологический эффект. Длительный срок эксплуатации в сочетании с растущим использованием возобновляемых источников энергии снижает углеродный след, делая электротранспорт ещё более привлекательным.
С учётом планируемого в Великобритании запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году продажи электромобилей продолжают стремительно расти. Исследование подтверждает, что электромобили готовы стать полноправной заменой традиционным видам транспорта.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.