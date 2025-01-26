Купили Tesla за 40 000 евро, а получили проблемы: что случилось с последней моделью

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Недавно приобретённый последний модельный ряд Tesla стоимостью 40 000 евро преподнёс своим владельцам неприятный сюрприз. Техническая неисправность лишила их возможности полноценно использовать автомобиль, превратив его в обычное транспортное средство без ожидаемых инновационных функций.

Фото: Wikipedia by Granada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model S

Суть проблемы

После покупки автомобиля владельцы обнаружили, что из-за технического сбоя они не могут воспользоваться многими из заявленных передовых возможностей Tesla. Это привело к разочарованию, так как ожидания от высокотехнологичного автомобиля не оправдались.

Реакция владельцев

"Мы оказались с обычным автомобилем, но за 40 000 евро", — отметил один из владельцев.

Такое несоответствие между стоимостью и функциональностью вызвало у них чувство обмана и неудовлетворённости.

Ответ компании

Tesla признала наличие проблемы и заверила, что работает над её устранением. Однако точные сроки решения и детали неисправности не были раскрыты, что оставляет владельцев в неопределённости.

Ситуация подчёркивает важность тщательной проверки и тестирования новых технологий перед их выпуском на рынок. Владельцы надеются на скорейшее решение проблемы и восстановление полной функциональности своих автомобилей.

Уточнения

Tesla "Тесла" — американская компания, производитель электромобилей и решений для хранения электроэнергии.

