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Законопроект об упрощении покупок: автодилеры больше не будут диктовать условия

1:59
Авто

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал правительственный законопроект, который запрещает навязывание дополнительных товаров и услуг, а также автоматическое получение согласия на их покупку. Документ принят к рассмотрению в первом чтении.

Покупка новой машины в автосалоне
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Покупка новой машины в автосалоне

Проблема автодилеров: скидка с подвохом

Как отмечается в заключении профильного комитета, автодилеры часто ставят покупателям условия: скидка на автомобиль будет предоставлена только при подписании дополнительных договоров. Среди них — кредиты, страховка жизни или другие услуги.

"Неравные возможности сторон при переговорах мешают покупателям свободно согласовывать условия сделки. Например, при расторжении страховки клиент получает лишь часть премии, но теряет всю скидку", — подчеркивают в Госдуме.

Досрочный отказ — штраф для клиента

Часто при досрочном отказе от дополнительных договоров покупателю выставляют доплату за автомобиль, как если бы скидки не было вовсе. В Госдуме считают, что такие ситуации ухудшают имущественное положение граждан и создают дополнительные финансовые риски для потребителей.

Какие изменения в законе

Правительство внесло законопроект в декабре прошлого года. Документ уточняет, что согласие потребителя требуется не только для платных дополнительных услуг, но и для любых дополнительных товаров. Вводится прямой запрет на навязывание товаров и услуг до подписания основного договора.

На текущий момент закон уже запрещает выполнение платных услуг без согласия клиента. Однако новые поправки расширяют защиту потребителей, предотвращая давление со стороны продавцов.

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Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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