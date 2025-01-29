Законопроект об упрощении покупок: автодилеры больше не будут диктовать условия

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Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал правительственный законопроект, который запрещает навязывание дополнительных товаров и услуг, а также автоматическое получение согласия на их покупку. Документ принят к рассмотрению в первом чтении.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Покупка новой машины в автосалоне

Проблема автодилеров: скидка с подвохом

Как отмечается в заключении профильного комитета, автодилеры часто ставят покупателям условия: скидка на автомобиль будет предоставлена только при подписании дополнительных договоров. Среди них — кредиты, страховка жизни или другие услуги.

"Неравные возможности сторон при переговорах мешают покупателям свободно согласовывать условия сделки. Например, при расторжении страховки клиент получает лишь часть премии, но теряет всю скидку", — подчеркивают в Госдуме.

Досрочный отказ — штраф для клиента

Часто при досрочном отказе от дополнительных договоров покупателю выставляют доплату за автомобиль, как если бы скидки не было вовсе. В Госдуме считают, что такие ситуации ухудшают имущественное положение граждан и создают дополнительные финансовые риски для потребителей.

Какие изменения в законе

Правительство внесло законопроект в декабре прошлого года. Документ уточняет, что согласие потребителя требуется не только для платных дополнительных услуг, но и для любых дополнительных товаров. Вводится прямой запрет на навязывание товаров и услуг до подписания основного договора.

На текущий момент закон уже запрещает выполнение платных услуг без согласия клиента. Однако новые поправки расширяют защиту потребителей, предотвращая давление со стороны продавцов.

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Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги). Также термином «скидка» обозначают размер скидки, то есть сумму, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю.



