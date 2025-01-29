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Антидетонационные присадки: что скрывает АИ-95

1:57
Авто

Выбор топлива — важный момент, который зависит от рекомендаций производителя и предпочтений водителя. Вокруг бензина и дизельного топлива ходит множество мифов, и один из самых распространённых — мнение, что разницы между АИ-92 и АИ-95 практически нет.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Производство и стандарты топлива

Топливо сегодня выпускается с учётом строгих экологических требований. Водители помнят времена, когда в бензин добавляли свинцовые присадки, но теперь они запрещены в большинстве стран из-за вреда для экологии. Современные технологии позволяют производить бензин с октановым числом до 100 без использования свинца, однако его высокая стоимость ограничивает популярность.

Сырой бензин после переработки нефти имеет октановое число 80-85. Для его повышения используют добавки, такие как МТБЭ — более безопасный вариант, чем устаревшие компоненты. АИ-92, несмотря на развитие технологий, остаётся популярным в России благодаря особенностям отечественного автопарка, тогда как во многих других странах его уже сняли с продажи.

Различия между АИ-92 и АИ-95

Мнение, что АИ-92 и АИ-95 практически идентичны, имеет под собой основания. Оба топлива получают на одном этапе производства, однако в АИ-95 добавляют антидетонационные присадки, которые улучшают характеристики бензина.

Для автомобилей, требующих бензин с высоким октановым числом, использование АИ-92 вместо АИ-95 может привести к серьёзным последствиям, включая повреждение двигателя. Разница в цене между видами топлива обусловлена не только технологией, но и безопасностью работы двигателя.

Уточнения

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина).

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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