С апреля 2025 года путешествовать станет проще: единое ОСАГО для нескольких стран

С апреля 2025 года граждане России и Беларуси смогут оформить единый полис ОСАГО, который будет действовать на территории обеих стран. Новая инициатива уже получила законодательное одобрение, и страховые компании активно готовятся к её внедрению. Полис станет дополнительной опцией к стандартному ОСАГО, что упростит жизнь водителям, регулярно пересекающим границу.
Эксперт по страхованию Лидия Мигаль рассказала, что единый полис начнёт действовать с апреля 2025 года. Его стоимость будет выше стандартного договора ОСАГО на 10-15%, но только для тех, кто решит расширить покрытие на вторую страну. Этот вариант станет альтернативой покупке отдельных полисов или "Синей карты".
Единый полис ОСАГО будет полезен:
Введение единого полиса ОСАГО станет важным шагом к упрощению передвижения между двумя странами. Его успех будет зависеть от готовности страховых компаний, доступности цен и эффективности правового регулирования. Если эти условия будут выполнены, новый полис значительно повысит комфорт для водителей и укрепит сотрудничество между Россией и Беларусью.
Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
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