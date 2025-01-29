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С апреля 2025 года путешествовать станет проще: единое ОСАГО для нескольких стран

2:06
Авто

С апреля 2025 года граждане России и Беларуси смогут оформить единый полис ОСАГО, который будет действовать на территории обеих стран. Новая инициатива уже получила законодательное одобрение, и страховые компании активно готовятся к её внедрению. Полис станет дополнительной опцией к стандартному ОСАГО, что упростит жизнь водителям, регулярно пересекающим границу.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Что известно о новом полисе

Эксперт по страхованию Лидия Мигаль рассказала, что единый полис начнёт действовать с апреля 2025 года. Его стоимость будет выше стандартного договора ОСАГО на 10-15%, но только для тех, кто решит расширить покрытие на вторую страну. Этот вариант станет альтернативой покупке отдельных полисов или "Синей карты".

Преимущества единого полиса

  1. Упрощение оформления документов. Больше не нужно будет приобретать отдельные страховки для каждой страны.
  2. Экономия времени и средств. Полис сократит время, затрачиваемое на оформление документов при пересечении границы.
  3. Гарантированная защита. Страховка будет действовать независимо от того, где произошло ДТП — в России или Беларуси.
  4. Удобство для путешествий. Для тех, кто регулярно ездит между странами, единый полис станет значительным упрощением.

Кому это нужно

Единый полис ОСАГО будет полезен:

  • Российским водителям, которые часто пересекают границу с Беларусью.
  • Гражданам Беларуси, регулярно посещающим Россию.

Будущее нового ОСАГО

Введение единого полиса ОСАГО станет важным шагом к упрощению передвижения между двумя странами. Его успех будет зависеть от готовности страховых компаний, доступности цен и эффективности правового регулирования. Если эти условия будут выполнены, новый полис значительно повысит комфорт для водителей и укрепит сотрудничество между Россией и Беларусью.

Уточнения

Страхова́ние — отношения между страхователем и страховщиком по защите имущественных интересов физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов (страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховой премии).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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