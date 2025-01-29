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Вариатор с ресурсом 300 тысяч км: секреты корейской трансмиссии

2:29
Авто

Эксперты рассказали о преимуществах корейского клиноцепного вариатора Gamma C0GF1, который демонстрирует высокую надежность и долговечность.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Чем отличается цепной привод от ременного

Большинство современных вариаторов используют клиноременную конструкцию с толкающим ремнем из металлических пластин. Такой тип конструкции применяется на многих автомобилях, особенно китайских производителей. Однако цепной привод, используемый в некоторых вариаторах, например у Subaru, отличается большей прочностью и долговечностью, хотя и обходится дороже в производстве.

Главное преимущество цепного привода заключается в его устойчивости к растяжению, что увеличивает срок службы агрегата. Цепь лучше переносит нагрузки и сохраняет эффективность даже при длительной эксплуатации. В отличие от ремня, который склонен к износу из-за минимального радиуса сгиба на шкивах, цепь надежно работает даже в сложных условиях.

Особенности Gamma C0GF1

Вариатор Gamma C0GF1, известный по моделям Kia Seltos, Cerato, Soul, а также Hyundai Elantra, Creta и Kona, использует тянущую цепь Luk — решение, редко встречающееся в данном классе автомобилей. Этот вариатор предназначен для работы с бензиновыми двигателями объемом до 2,0 литра и крутящим моментом до 180 Нм.

Силовой диапазон Gamma C0GF1 составляет 6,96, что обеспечивает баланс между динамикой и топливной экономичностью. Агрегат разработан Hyundai Transys, подразделением Hyundai Motor, в 2016 году. При его создании учитывался опыт японских вариаторов Jatco JF015E и JF017/JF018, что делает корейскую трансмиссию конкурентоспособной на мировом рынке.

Почему Gamma C0GF1 стоит выбрать

По мнению экспертов, вариатор Gamma C0GF1 не уступает японским аналогам. Его ресурс оценивается в 300 тысяч километров без необходимости серьезного ремонта. Это делает его отличным выбором для тех, кто ищет долговечную и надежную трансмиссию для автомобилей с небольшими бензиновыми двигателями.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную. 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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