Антифриз в моторном масле: как распознать проблему и что делать

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Моторное масло и антифриз — это две важнейшие жидкости для работы двигателя, которые в нормальных условиях не должны смешиваться. Однако, если это происходит, образуется эмульсия с характерным светло-желтым оттенком. Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин объясняет, почему такая ситуация опасна и как её избежать.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ремонт автомобиля на СТО

Назначение масла и антифриза

Основная функция моторного масла — это смазка двигателя. Но помимо этого оно защищает детали от коррозии, очищает от загрязнений, улучшает компрессию и участвует в гидравлических процессах. Важной задачей масла также является охлаждение. Эту функцию дополняет жидкостная система охлаждения, где используется антифриз — состав, предотвращающий замерзание и перегрев. Он также защищает систему от коррозии и смазывает уплотнения.

Опасности смешивания

Когда антифриз попадает в моторное масло, это ухудшает его смазывающие свойства и снижает вязкость. Результат — задиры цилиндров и проворачивание вкладышей, что может привести к серьезным повреждениям двигателя. Если же масло оказывается в системе охлаждения, это снижает эффективность теплообмена и засоряет радиаторы, что может вызвать перегрев двигателя.

Причины смешивания жидкостей

В старых моторах основной причиной проблемы было прогорание прокладки головки блока цилиндров. Прокладки из металлоасбеста, уязвимые в местах контакта с цилиндрами и масляными каналами, позволяли антифризу просачиваться в цилиндры и далее в масло. Масло, в свою очередь, могло попадать в систему охлаждения через поврежденные прокладки или трещины.

Современные двигатели, несмотря на более сложную конструкцию, не лишены риска смешивания жидкостей. Теплообменники масло-антифриз, которые ускоряют прогрев масла и предотвращают его перегрев, иногда подводят. В случае износа или повреждений их прокладок антифриз может попасть в масляную систему.

Даже после остановки двигателя, давление антифриза, которое достигает 1,5 бар благодаря пробке расширительного бачка, может привести к проникновению охлаждающей жидкости в масло, поскольку в этот момент давление масла снижается до нуля.

Как избежать проблем

Чтобы предотвратить серьезные поломки, важно регулярно проверять состояние масла и антифриза. Эмульсия в системе — это тревожный сигнал. Вот на что стоит обращать внимание:

Проверяйте щуп уровня масла — на нём не должно быть следов эмульсии.

Осматривайте пробку маслозаливной горловины. В холодное время года допускается минимальное количество эмульсии, если двигатель часто не успевает прогреваться.

Следите за состоянием охлаждающей жидкости и проверяйте её уровень в системе.

Эти меры помогут вовремя выявить проблему и избежать дорогостоящего ремонта.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол.



