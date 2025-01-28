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Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам

2:12
Авто

Американский портал Jalopnik провел исследование, чтобы определить, какие двигатели современных автомобилей вызывают больше всего жалоб. В результате выяснилось, что лидерами антирейтинга стали двигатели семейства Theta II, которые устанавливаются на автомобили Hyundai и Kia. По словам владельца автосервиса, главной проблемой этих моторов является ненадежность блока цилиндров, что приводит к серьезным неисправностям.

Hyundai_Sonata
Фото: wikimedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Hyundai_Sonata

Какие модели страдают больше всего?

Большинство жалоб связано с моторами объемом 2,0 и 2,4 литра, которые используются в популярных моделях, таких как Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Ceed и другие. Владельцы сталкиваются с длительными ремонтами и значительными затратами на восстановление, что делает эксплуатацию таких автомобилей крайне неудобной.

Основные причины поломок

Главные проблемы двигателей Theta II связаны с их конструкцией:

  • Масляный насос работает недостаточно эффективно, что ухудшает смазку.
  • Цилиндры имеют конструктивные дефекты, увеличивающие вероятность повреждений.
  • Ненадежный катализатор становится источником серьезных проблем.

Когда катализатор выходит из строя, его твердые частицы могут попадать в поршневую группу, что приводит к повреждению цилиндров и значительным поломкам двигателя.

История неисправностей и отзывные кампании

Эти проблемы были зафиксированы еще с выпуска Kia Sportage третьего поколения. Многие владельцы, чтобы избежать серьезных поломок, удаляли катализатор. В США из-за масштабных отказов были проведены массовые отзывные кампании, на которые производители потратили около 3 миллиардов долларов.

Ситуация в России

На российском рынке ситуация обстоит иначе: компании не признают проблемы и не предлагают программ для исправления конструктивных недостатков. Это вынуждает владельцев автомобилей искать решения за свой счет, что лишь увеличивает финансовые и временные затраты.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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