Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам

Американский портал Jalopnik провел исследование, чтобы определить, какие двигатели современных автомобилей вызывают больше всего жалоб. В результате выяснилось, что лидерами антирейтинга стали двигатели семейства Theta II, которые устанавливаются на автомобили Hyundai и Kia. По словам владельца автосервиса, главной проблемой этих моторов является ненадежность блока цилиндров, что приводит к серьезным неисправностям.
Большинство жалоб связано с моторами объемом 2,0 и 2,4 литра, которые используются в популярных моделях, таких как Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Ceed и другие. Владельцы сталкиваются с длительными ремонтами и значительными затратами на восстановление, что делает эксплуатацию таких автомобилей крайне неудобной.
Главные проблемы двигателей Theta II связаны с их конструкцией:
Когда катализатор выходит из строя, его твердые частицы могут попадать в поршневую группу, что приводит к повреждению цилиндров и значительным поломкам двигателя.
Эти проблемы были зафиксированы еще с выпуска Kia Sportage третьего поколения. Многие владельцы, чтобы избежать серьезных поломок, удаляли катализатор. В США из-за масштабных отказов были проведены массовые отзывные кампании, на которые производители потратили около 3 миллиардов долларов.
На российском рынке ситуация обстоит иначе: компании не признают проблемы и не предлагают программ для исправления конструктивных недостатков. Это вынуждает владельцев автомобилей искать решения за свой счет, что лишь увеличивает финансовые и временные затраты.
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