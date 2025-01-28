Проблемы с двигателями Hyundai и Kia: что делать владельцам

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Американский портал Jalopnik провел исследование, чтобы определить, какие двигатели современных автомобилей вызывают больше всего жалоб. В результате выяснилось, что лидерами антирейтинга стали двигатели семейства Theta II, которые устанавливаются на автомобили Hyundai и Kia. По словам владельца автосервиса, главной проблемой этих моторов является ненадежность блока цилиндров, что приводит к серьезным неисправностям.

Фото: wikimedia by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Hyundai_Sonata

Какие модели страдают больше всего?

Большинство жалоб связано с моторами объемом 2,0 и 2,4 литра, которые используются в популярных моделях, таких как Hyundai Elantra, Hyundai Sonata, Kia Ceed и другие. Владельцы сталкиваются с длительными ремонтами и значительными затратами на восстановление, что делает эксплуатацию таких автомобилей крайне неудобной.

Основные причины поломок

Главные проблемы двигателей Theta II связаны с их конструкцией:

Масляный насос работает недостаточно эффективно, что ухудшает смазку.

Цилиндры имеют конструктивные дефекты, увеличивающие вероятность повреждений.

Ненадежный катализатор становится источником серьезных проблем.

Когда катализатор выходит из строя, его твердые частицы могут попадать в поршневую группу, что приводит к повреждению цилиндров и значительным поломкам двигателя.

История неисправностей и отзывные кампании

Эти проблемы были зафиксированы еще с выпуска Kia Sportage третьего поколения. Многие владельцы, чтобы избежать серьезных поломок, удаляли катализатор. В США из-за масштабных отказов были проведены массовые отзывные кампании, на которые производители потратили около 3 миллиардов долларов.

Ситуация в России

На российском рынке ситуация обстоит иначе: компании не признают проблемы и не предлагают программ для исправления конструктивных недостатков. Это вынуждает владельцев автомобилей искать решения за свой счет, что лишь увеличивает финансовые и временные затраты.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.



