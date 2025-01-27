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Geely укрепляет позиции в инновациях: переход на метанол

0:57
Авто

Китай активно развивает использование метанола как альтернативного экологичного топлива, и Geely играет ведущую роль в этом направлении. Компания представила гибридные системы, работающие на метаноле, которые демонстрируют значительно более низкий уровень выбросов CO₂ по сравнению с традиционными двигателями.

Geely Monjaro
Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Monjaro

Для поддержки своих инноваций Geely строит завод мощностью 50 тысяч тонн метанола в год. Этот проект направлен на обеспечение стабильных поставок экологичного топлива, особенно для коммерческого транспорта и малого бизнеса, где важны снижение затрат и экологичность.

Метаноловые двигатели представляют новые возможности для транспортной отрасли, предлагая экономичное и эффективное решение для снижения вредных выбросов. Geely делает ставку на эти технологии, укрепляя свои позиции как лидера в области инноваций.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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