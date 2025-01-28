Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как аэропорты спасают забывчивых путешественников
Бодипозитив и его обратная сторона: чем это может быть опасно
Эпоха дешёвого газа закончилась: Газпром требует повышения тарифов
Эти декоративные растения подавляют культурные — вот их список
Фитнес-тренер Иванки Трамп рассказал, как построить идеальный домашний тренажёрный зал
Необычные блинчики для закусок: яркий вкус и аппетитный цвет
У Сатурна исчезают кольца: оптика, восприятие и загадки космоса
Земля и её тайная спутница: как у нашей планеты появилась вторая Луна
Вторая жизнь старых вещей: креативные способы превратить хлам в сокровище

Скрытые риски понятых: как избежать участия в протоколах ГАИ

2:21
Авто

Любой автомобилист знает, что такое понятые — это люди, участвующие в оформлении протокола об административном правонарушении. Чаще всего ими становятся водители или случайные прохожие. Однако опытные автомобилисты обычно стараются избегать этой роли, и на это есть веские причины, о которых рассказал капитан полиции.

задержание, полиция
Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
задержание, полиция

Почему не стоит быть понятым?

1. Личные данные в документах

Понятые обязаны оставить свои подписи и предоставить персональную информацию, которая затем может быть использована для вызова их в суд. Участие в судебных заседаниях занимает время, а отказаться от них уже не получится — за это предусмотрена административная ответственность.

2. Ответственность за показания

Понятые обязаны давать показания. Если они что-то утаивают или искажают факты, это может повлечь уголовную ответственность. В итоге вместо нейтрального наблюдателя человек рискует стать фигурантом дела.

3. Недостаток знаний

Понятые должны контролировать, чтобы действия сотрудников полиции проходили по закону, например, при досмотре автомобиля. Но большинство граждан не знают всех тонкостей процедуры. Это может привести к неосознанным ошибкам: либо вмешательству в работу полиции, либо упущению нарушений, таких как подброс доказательств.

4. Возможное давление со стороны полиции

Согласно закону, понятыми можно быть только по собственному желанию. Однако на практике сотрудники ГИБДД нередко требуют участия в приказном порядке, что нарушает закон и регламент.

5. "Профессиональные понятые"

Некоторые полицейские используют так называемых "постоянных понятых" — людей, которые по звонку готовы подтвердить любую версию событий. Это незаконно и аморально, но упрощает работу инспекторов.

Участие в качестве понятого — дело добровольное, но сопряженное с множеством сложностей: от юридической ответственности до потери времени. Если вы решите отказаться, помните, что закон на вашей стороне. Автомобилист имеет полное право отказаться от этой роли, даже если сотрудники полиции утверждают обратное.

Уточнения

Протоко́л  — документ, фиксирующий какое-либо событие, факт или договорённость. В дальнейшем семантика этого слова значительно расширилась. Документ, фиксирующий порядок: проведения (лечения,дипломатической встречи, собрания и пр.).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман
Экономика и бизнес
Кассы самообслуживания могут убрать из магазинов: всему виной банановый обман Аудио 
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Экономика и бизнес
Оплата за отопление по-новому: что изменится с 1 марта?
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
Эпоха дешёвого газа закончилась: Газпром требует повышения тарифов
Бодипозитив и его обратная сторона: чем это может быть опасно
Эти декоративные растения подавляют культурные — вот их список
Фитнес-тренер Иванки Трамп рассказал, как построить идеальный домашний тренажёрный зал
У Сатурна исчезают кольца: оптика, восприятие и загадки космоса
Необычные блинчики для закусок: яркий вкус и аппетитный цвет
Земля и её тайная спутница: как у нашей планеты появилась вторая Луна
Вторая жизнь старых вещей: креативные способы превратить хлам в сокровище
Кулинарные лайфхаки, как приготовить сочные котлеты
Скрытые риски понятых: как избежать участия в протоколах ГАИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.