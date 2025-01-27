Автомобильный рынок: динамика цен на популярные модели

За прошедший год минимальные цены на ряд популярных моделей автомобилей заметно выросли. Лидером подорожания стала LADA Niva Legend с увеличением цены на 27,6%. Другие модели показали более умеренный рост:
В то же время цены на LADA Vesta и Haval M6 остались неизменными. А модели Chery Tiggo и OMODA продемонстрировали снижение стоимости, что делает их более доступными по сравнению с подорожавшими конкурентами.
Эти изменения отражают ситуацию на автомобильном рынке, где рост цен обусловлен увеличением себестоимости и высоким спросом, а снижение — усилившейся конкуренцией и изменением ценовой политики.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Около 6 миллионов человек признались в кражах через кассы самообслуживания. Каждый восьмой покупатель выбирает более дешёвый вариант товара, который фактически не приобрёл.