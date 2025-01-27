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Автомобильный рынок: динамика цен на популярные модели

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Авто

За прошедший год минимальные цены на ряд популярных моделей автомобилей заметно выросли. Лидером подорожания стала LADA Niva Legend с увеличением цены на 27,6%. Другие модели показали более умеренный рост:

Китайский автомобиль Haval Jolion
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Китайский автомобиль Haval Jolion
  • Niva Travel — +9,6%,
  • LADA Granta — +7,1%,
  • Haval Jolion — +5,1%.

В то же время цены на LADA Vesta и Haval M6 остались неизменными. А модели Chery Tiggo и OMODA продемонстрировали снижение стоимости, что делает их более доступными по сравнению с подорожавшими конкурентами.

Эти изменения отражают ситуацию на автомобильном рынке, где рост цен обусловлен увеличением себестоимости и высоким спросом, а снижение — усилившейся конкуренцией и изменением ценовой политики.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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