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Новый Honda Civic 2025: динамика, экономичность и стиль

1:12
Авто

Через параллельный импорт на российский рынок поступил новый Honda Civic 2025. Стоимость автомобиля варьируется от 2,54 до 3,8 млн рублей, что делает его конкурентом модели "Москвич 6" в данном ценовом сегменте.

Honda Civic
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Honda Civic

Honda Civic 2025 оснащён 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 182 л. с., работает с вариатором и имеет передний привод. Такой силовой агрегат обеспечивает отличную динамичность и экономичность, делая автомобиль привлекательным для российских покупателей.

В базовой комплектации модель предлагает мультимедийную систему с сенсорным экраном, климат-контроль и электронную приборную панель, что подчёркивает её технологичность и современный уровень оснащения.

Появление Honda Civic 2025 на российском рынке через параллельный импорт предоставляет автолюбителям возможность приобрести надёжный, технологичный и качественный автомобиль, отвечающий современным требованиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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