Кожаный салон: красиво, но чего это будет стоить

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Кожаный салон — символ статуса и роскоши, но вместе с тем он может стать источником неприятностей и дополнительных расходов, заявил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий в интервью "Газете.Ru".

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Основные недостатки кожаного салона

Высокая стоимость

Одной из главных проблем кожаного салона является его цена. Автомобили с кожаной обивкой стоят дороже, а при желании заменить стандартную обивку на кожу владельцам придется столкнуться с немалыми расходами.

Сложный и дорогой ремонт

Если кожа повреждается, ее восстановление требует профессионального вмешательства, в отличие от тканевой обивки, которую можно починить самостоятельно. Даже небольшие трещины или потертости могут обойтись в серьезную сумму.

Регулярный уход

Кожа нуждается в постоянном уходе: регулярная чистка, кондиционирование и обработка защитными средствами обязательны, чтобы избежать растрескивания, выцветания и потери эластичности. Без этого кожа быстро теряет свой привлекательный внешний вид.

Комфорт зависит от температуры

Летом кожаные кресла нагреваются, превращая поездку в испытание, особенно если в автомобиле отсутствует вентиляция сидений. Зимой же кожа становится холодной и жесткой, что делает подогрев кресел необходимостью, а это дополнительные затраты.

Старение материала

Со временем кожа неизбежно теряет свою мягкость и блеск, на ней появляются трещины и потертости. Даже самый тщательный уход не может полностью остановить естественное старение материала.

Уточнения

Комфорт — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

