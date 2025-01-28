Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Кутушов назвал продукты, в которых есть суточная доза главных витаминов и минералов
Как аэропорты спасают забывчивых путешественников
Бодипозитив и его обратная сторона: чем это может быть опасно
Эпоха дешёвого газа закончилась: Газпром требует повышения тарифов
Эти декоративные растения подавляют культурные — вот их список
Фитнес-тренер Иванки Трамп рассказал, как построить идеальный домашний тренажёрный зал
Земля и её тайная спутница: как у нашей планеты появилась вторая Луна
Необычные блинчики для закусок: яркий вкус и аппетитный цвет
У Сатурна исчезают кольца: оптика, восприятие и загадки космоса

Кожаный салон: красиво, но чего это будет стоить

1:44
Авто

Кожаный салон — символ статуса и роскоши, но вместе с тем он может стать источником неприятностей и дополнительных расходов, заявил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий в интервью "Газете.Ru".

Водитель в машине
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Водитель в машине

Основные недостатки кожаного салона

Высокая стоимость

Одной из главных проблем кожаного салона является его цена. Автомобили с кожаной обивкой стоят дороже, а при желании заменить стандартную обивку на кожу владельцам придется столкнуться с немалыми расходами.

Сложный и дорогой ремонт

Если кожа повреждается, ее восстановление требует профессионального вмешательства, в отличие от тканевой обивки, которую можно починить самостоятельно. Даже небольшие трещины или потертости могут обойтись в серьезную сумму.

Регулярный уход

Кожа нуждается в постоянном уходе: регулярная чистка, кондиционирование и обработка защитными средствами обязательны, чтобы избежать растрескивания, выцветания и потери эластичности. Без этого кожа быстро теряет свой привлекательный внешний вид.

Комфорт зависит от температуры

Летом кожаные кресла нагреваются, превращая поездку в испытание, особенно если в автомобиле отсутствует вентиляция сидений. Зимой же кожа становится холодной и жесткой, что делает подогрев кресел необходимостью, а это дополнительные затраты.

Старение материала

Со временем кожа неизбежно теряет свою мягкость и блеск, на ней появляются трещины и потертости. Даже самый тщательный уход не может полностью остановить естественное старение материала.

Уточнения

Комфорт — это состояние окружающей среды, при котором человек ощущает уют, может иметь удобный, наиболее безопасный и рациональный доступ к её ресурсам для удовлетворения своих материальных потребностей для нормального функционирования человеческого организма, удовлетворений эстетического наслаждения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки
Еда и рецепты
Пейте этот чай каждый день, чтобы защитить почки Аудио 
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым
Недвижимость
4 вещи, которые сразу делают дом неряшливым Аудио 
Популярное
Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона

В последнее время магнитные бури, демонстрируют тенденцию к учащению и усилению. Возникает закономерный вопрос: какова вероятность повторения экстремальных геомагнитных явлений?

Солнечный шторм XXI века: нарасает угроза повторения События Кэррингтона
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Волочкова назвала единственное блюдо, которое она позволила себе съёсть в свой день рождения
Чем не стоит подкармливать малину? Удобрения, которые угнетающе действуют на растение
На Земле может появиться новый океан
Российский танк Т-90М Прорыв. Лучший танк современности Дмитрий Плотников Валентина Талызина: Не думать о красоте и славе, а работать, работать Анжела Якубовская Проиграл ли наш флот сражение на Чёрном море? Виктор Пахомов
Листья скручиваются? Дачники советуют обрабатывать кусты этим раствором — проверенный способ
Этот рецепт теста заставит всех попросить добавки — идеальные вареники у вас дома
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
15 стильных стрижек с челкой, которые подходят всем
Последние материалы
Эпоха дешёвого газа закончилась: Газпром требует повышения тарифов
Бодипозитив и его обратная сторона: чем это может быть опасно
Эти декоративные растения подавляют культурные — вот их список
Фитнес-тренер Иванки Трамп рассказал, как построить идеальный домашний тренажёрный зал
У Сатурна исчезают кольца: оптика, восприятие и загадки космоса
Необычные блинчики для закусок: яркий вкус и аппетитный цвет
Земля и её тайная спутница: как у нашей планеты появилась вторая Луна
Вторая жизнь старых вещей: креативные способы превратить хлам в сокровище
Кулинарные лайфхаки, как приготовить сочные котлеты
Скрытые риски понятых: как избежать участия в протоколах ГАИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.