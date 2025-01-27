Audi Wild Q6 e-tron: концепт внедорожного электрокара

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Audi представила концепт нового электромобиля Wild Q6 e-tron, разработанного для покорения бездорожья. Модель отличается высоким дорожным просветом, массивными шинами и агрессивным дизайном, подчёркивающим её внедорожный потенциал.

Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Audi e-tron

Wild Q6 e-tron является концептуальной моделью, демонстрирующей возможности Audi в сегменте электрических внедорожников. Автомобиль спроектирован для эксплуатации в сложных условиях, однако вопрос серийного производства пока остаётся открытым.

Этот концепт подчёркивает стремление Audi расширить модельный ряд и внедрять инновации, предлагая решения для любителей активного отдыха и экстремальных путешествий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

