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Audi Wild Q6 e-tron: концепт внедорожного электрокара

0:45
Авто

Audi представила концепт нового электромобиля Wild Q6 e-tron, разработанного для покорения бездорожья. Модель отличается высоким дорожным просветом, массивными шинами и агрессивным дизайном, подчёркивающим её внедорожный потенциал.

Audi e-tron
Фото: Own work by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Audi e-tron

Wild Q6 e-tron является концептуальной моделью, демонстрирующей возможности Audi в сегменте электрических внедорожников. Автомобиль спроектирован для эксплуатации в сложных условиях, однако вопрос серийного производства пока остаётся открытым.

Этот концепт подчёркивает стремление Audi расширить модельный ряд и внедрять инновации, предлагая решения для любителей активного отдыха и экстремальных путешествий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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