Audi Wild Q6 e-tron: концепт внедорожного электрокара

Audi представила концепт нового электромобиля Wild Q6 e-tron, разработанного для покорения бездорожья. Модель отличается высоким дорожным просветом, массивными шинами и агрессивным дизайном, подчёркивающим её внедорожный потенциал.
Wild Q6 e-tron является концептуальной моделью, демонстрирующей возможности Audi в сегменте электрических внедорожников. Автомобиль спроектирован для эксплуатации в сложных условиях, однако вопрос серийного производства пока остаётся открытым.
Этот концепт подчёркивает стремление Audi расширить модельный ряд и внедрять инновации, предлагая решения для любителей активного отдыха и экстремальных путешествий.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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