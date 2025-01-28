Цена люкса: один тормозной диск на Aurus стоит, как иномарка

Цены на обслуживание премиального автомобиля Aurus Senat оказались шокирующими даже для тех, кто привык к дорогим люксовым моделям. Так, стоимость одного колесного диска для этого авто составляет 1,2 млн рублей — почти как недорогая иномарка. Набор тормозных колодок оценивается в 200 тыс. рублей, а мотор в сборе, без коробки передач, — в 14,6 млн рублей. Эти данные были опубликованы благодаря документации тендера на обслуживание одного из лимузинов Aurus в Санкт-Петербурге.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лимузин Aurus Senat на Женевском международном автосалоне 2019, Ле Гран-Саконнекс

Кузовные детали: цены, которые поражают

Среди кузовных элементов одними из самых дорогих оказались фары, их цена — 597 тыс. рублей, чуть дешевле бампер — 578 тыс. рублей. За передние крылья владельцу придется выложить 127 тыс. рублей, а каждая из дверей обойдется в 152 тыс. рублей. Даже стекла не уступают в цене: лобовое стоит 337 тыс. рублей, а заднее — целых 1,22 млн рублей.

Даже расходники — не по карману

Расходные материалы также не радуют доступностью. Например, тормозные диски стоят 412 тыс. рублей за комплект, а замена воздушного фильтра обойдется в 42 тыс. рублей. Подобные цифры лишний раз подтверждают статус автомобиля как люксового.

Рост цен и ситуация на рынке

К концу 2024 года стоимость нового седана Aurus Senat заметно выросла, увеличившись с 41 до 47,5 млн рублей, что составляет почти 16%. Однако приобрести новый автомобиль не так просто — их нет в наличии, все машины доступны только под заказ. На вторичном рынке можно найти модели 2021-2023 годов выпуска с пробегом от 6,5 до 94,3 тыс. км, но цены на них остаются высокими.

Обслуживание Aurus Senat — удовольствие, доступное лишь избранным. Даже среди премиальных брендов цены на запчасти и расходники для этой модели выглядят удивительно высокими, подчеркивая уникальность российского лимузина.

Уточнения

Aurus Senat (рус. А́урус Сена́т) — российский автомобиль представительского класса, производящийся ФГУП «НАМИ» в Москве и Соллерс-Елабуга в городе Елабуге Республики Татарстан.



