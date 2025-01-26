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Volkswagen рискует потерять 1,5 млрд евро из-за эконорм ЕС

0:55
Авто

Volkswagen рискует понести убытки в размере 1,5 млрд евро из-за несоответствия новым экологическим стандартам Европейского Союза. К 2024 году 22% продаж автопроизводителя должны были составлять электромобили, однако фактический показатель составил всего 13%.

Volkswagen ID.7
Фото: Wikipedia by Autosdeprimera, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Volkswagen ID.7

Основными причинами отставания называют недостаточные производственные мощности, ограниченное количество доступных моделей и снижение спроса на электромобили в отдельных регионах.

Чтобы избежать штрафов, Volkswagen, вероятно, придётся ускорить внедрение электрификации, увеличить инвестиции в разработку новых моделей и пересмотреть маркетинговую стратегию для стимулирования спроса. Эта ситуация подчёркивает серьёзность экологических требований ЕС и их влияние на автомобильную промышленность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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