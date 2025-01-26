Новый Lyriq-V: электрический рекордсмен Cadillac

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq-V официально признан самым быстрым автомобилем в истории бренда. Модель оснащена двухмоторной установкой мощностью 624 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, превзойдя предыдущего рекордсмена — CT5-V Blackwing.
Lyriq-V сочетает выдающуюся мощность с передовыми технологиями и запасом хода в 459 км на одном заряде. Стартовая цена автомобиля составляет $79 990, что делает его конкурентоспособным в сегменте премиальных электрических кроссоверов.
Производство Cadillac Lyriq-V стартует в 2025 году. Новинка станет флагманом среди электрических автомобилей бренда, подчёркивая стремление Cadillac к инновациям, высокой производительности и лидерству на рынке электрокаров.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.