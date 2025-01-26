Новый Lyriq-V: электрический рекордсмен Cadillac

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Электрический кроссовер Cadillac Lyriq-V официально признан самым быстрым автомобилем в истории бренда. Модель оснащена двухмоторной установкой мощностью 624 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, превзойдя предыдущего рекордсмена — CT5-V Blackwing.

Фото: Own work by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Cadillac Lyriq

Lyriq-V сочетает выдающуюся мощность с передовыми технологиями и запасом хода в 459 км на одном заряде. Стартовая цена автомобиля составляет $79 990, что делает его конкурентоспособным в сегменте премиальных электрических кроссоверов.

Производство Cadillac Lyriq-V стартует в 2025 году. Новинка станет флагманом среди электрических автомобилей бренда, подчёркивая стремление Cadillac к инновациям, высокой производительности и лидерству на рынке электрокаров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

