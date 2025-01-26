Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как изменились цены на образовательный курс по вождению с 2019 года
Валерия призналась, что её преследует навязчивый поклонник
Ужин, который снизит артериальное давление: бананы и орехи перед сном
Почувствуй себя человеком — ученые заставят ИИ страдать, чтобы проверить его разумность
Новый взгляд на сырники: готовим с секретной добавкой
5 причин, почему увлажнитель воздуха должен быть у вас дома
Барак Обама закрутил роман с Дженнифер Энистон
Ford Puma укрепляет свои позиции в автомобильной индустрии
Секрет быстрого и вкусного пирога с капустой

Новый Lyriq-V: электрический рекордсмен Cadillac

1:01
Авто

Электрический кроссовер Cadillac Lyriq-V официально признан самым быстрым автомобилем в истории бренда. Модель оснащена двухмоторной установкой мощностью 624 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды, превзойдя предыдущего рекордсмена — CT5-V Blackwing.

Cadillac Lyriq
Фото: Own work by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Cadillac Lyriq

Lyriq-V сочетает выдающуюся мощность с передовыми технологиями и запасом хода в 459 км на одном заряде. Стартовая цена автомобиля составляет $79 990, что делает его конкурентоспособным в сегменте премиальных электрических кроссоверов.

Производство Cadillac Lyriq-V стартует в 2025 году. Новинка станет флагманом среди электрических автомобилей бренда, подчёркивая стремление Cadillac к инновациям, высокой производительности и лидерству на рынке электрокаров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Садоводство, цветоводство
Секретный способ избавления от одуванчиков: помогает даже при массовом разрастании
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Наука и техника
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Последние материалы
Бриллианты под давлением — природные камни дешевеют на фоне роста искусственных
Луи Гаррель, Кейт Мосс, Роберт Паттинсон: невероятный показ мужской коллекции Dior в Париже
Кардиолог развеял миф о пользе грецких орехов для мозга: настоящая ценность этого продукта в другом
Почему не стоит взвешиваться каждый день и как это мешает похудеть
Психолог Самбурский объяснил, почему 42-летняя Светлана Ходченкова до сих пор одинока
Сохраним энергию — инновационное решение для масштабного хранения энергии
Картофель, который не подведет: проверенные дачниками сорта понравятся и вам
Засор в раковине? Эти два ингредиента решат проблему за пару минут
Необычная пицца из картофеля: гости будут в восторге
Мэрилин Мэнсон избежал суда по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.