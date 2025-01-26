"Москвич 3е" против Zeekr: итоги продаж декабря 2024 года

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В декабре 2024 года электромобиль "Москвич 3е" обошёл китайский бренд Zeekr по продажам на российском рынке. Всего было реализовано 447 автомобилей "Москвич 3е", тогда как продажи Zeekr составили 443 автомобиля.

Фото: Wikipedia by Неизвестен Москвич 3

Популярность "Москвича" объясняется активной государственной поддержкой, включающей субсидии и льготы, которые делают электромобиль более доступным для российских покупателей. В то же время снижение продаж Zeekr может быть связано с более высокой ценой и ограниченным присутствием моделей на рынке.

Эти результаты демонстрируют успешное развитие "Москвича" как локального бренда, ориентированного на потребности российских водителей, и его растущую конкурентоспособность в сегменте электрокаров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

