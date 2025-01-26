Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мэрилин Мэнсон избежал суда по обвинениям в сексуальном и домашнем насилии
Три породы кошек, которые требуют особого внимания
Всё о пользе и вреде двойного мытья волос
Яичная скорлупа как удобрение: вред для растений
7 причин посетить остров Пасхи в 2025 году
Импорт грузинского вина в Россию вырос в 2024 году
Температура в квартире и здоровье мозга: что нужно знать
Тренировки во время менструации: что стоит знать и как адаптировать нагрузку
Адский след в истории глобальной картофельной эпидемии

"Москвич 3е" против Zeekr: итоги продаж декабря 2024 года

0:51
Авто

В декабре 2024 года электромобиль "Москвич 3е" обошёл китайский бренд Zeekr по продажам на российском рынке. Всего было реализовано 447 автомобилей "Москвич 3е", тогда как продажи Zeekr составили 443 автомобиля.

Москвич 3
Фото: Wikipedia by Неизвестен
Москвич 3

Популярность "Москвича" объясняется активной государственной поддержкой, включающей субсидии и льготы, которые делают электромобиль более доступным для российских покупателей. В то же время снижение продаж Zeekr может быть связано с более высокой ценой и ограниченным присутствием моделей на рынке.

Эти результаты демонстрируют успешное развитие "Москвича" как локального бренда, ориентированного на потребности российских водителей, и его растущую конкурентоспособность в сегменте электрокаров.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Новости спорта
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто
Авто
Не выбрасывайте старый телефон, он ещё пригодится в авто Аудио 
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Новости спорта
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета Аудио 
Популярное
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°

Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.

Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Как стать стройной за месяц? Эти 6 правил помогут эффективно похудеть
Как превратить плотную почву в пух: узнайте секрет
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ Дмитрий Плотников Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова
Кинокритик объяснил феномен успеха актёра Юрия Борисова за рубежом
Кофе, как никогда вкусный: три ингредиента для идеального напитка
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Как избавиться от тяги к сладкому и сохранить стройность: 4 простых совета
Последние материалы
Температура в квартире и здоровье мозга: что нужно знать
Тренировки во время менструации: что стоит знать и как адаптировать нагрузку
Адский след в истории глобальной картофельной эпидемии
Поведение кошки перед смертью: когда нужно обратить внимание
Охлаждение или обогрев? Всё о кондиционерах зимой
Откройте для себя 6 самых солнечных городов в мире
Стрижка, которая сделает лицо более худым: советуют стилисты
Эти ошибки при хранении рыбы портят её вкус
Сводка с фронта: ВС РФ взяли важную крепость — Великую Новосёлку, США замалчивают потери ВСУ
Робби Фаулер на пороге новой карьеры: вызов тренерства для легенды Ливерпуля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.