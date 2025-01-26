"Москвич 3е" против Zeekr: итоги продаж декабря 2024 года

В декабре 2024 года электромобиль "Москвич 3е" обошёл китайский бренд Zeekr по продажам на российском рынке. Всего было реализовано 447 автомобилей "Москвич 3е", тогда как продажи Zeekr составили 443 автомобиля.
Популярность "Москвича" объясняется активной государственной поддержкой, включающей субсидии и льготы, которые делают электромобиль более доступным для российских покупателей. В то же время снижение продаж Zeekr может быть связано с более высокой ценой и ограниченным присутствием моделей на рынке.
Эти результаты демонстрируют успешное развитие "Москвича" как локального бренда, ориентированного на потребности российских водителей, и его растущую конкурентоспособность в сегменте электрокаров.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Многие стирают при 30°C или 40°C, чтобы сэкономить энергию, но эксперты предупреждают: такой подход не обеспечивает должного уровня дезинфекции.