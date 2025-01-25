Глава Volkswagen о важности Китая для автоиндустрии

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Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм назвал Китай "фитнес-центром" для компании. Он отметил, что успехи страны в области аккумуляторных технологий и автономного вождения подталкивают мировой автопром к постоянному совершенствованию.

Фото: Wikipedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ volkswagen touareg

Блюм подчеркнул, что Германия может многое перенять у Китая, особенно в плане прагматичного и креативного подхода к развитию автоиндустрии. Гибкость, стремление к инновациям и высокая скорость внедрения новых решений, которые демонстрируют китайские компании, служат примером для подражания.

Таким образом, Китай для Volkswagen стал не только ключевым рынком, но и источником вдохновения, определяющим направление дальнейшего развития бренда на фоне глобальной конкуренции.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

