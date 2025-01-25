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Один манёвр — и лишение прав: как правильно действовать, если наехали на сплошную

2:43
Авто

Каждому водителю знакома ситуация, когда колесо автомобиля случайно оказывается на сплошной линии разметки. Это может случиться из-за объезда препятствия, сложной дорожной обстановки или простой невнимательности. Но действительно ли это считается нарушением правил? Разбираемся, что говорят представители ГАИ и нормы законодательства.

Сплошная линия
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сплошная линия

Почему сплошная линия так важна

С детства обучения в автошколе водителям прививают строгие правила: сплошная линия пересекаться не должна. Однако вопрос частичного наезда, например, одним колесом, остаётся спорным. Верховный Суд России даже рассматривал этот вопрос, чтобы дать чёткое разъяснение: считать ли касание сплошной линии нарушением правил дорожного движения. Ответ оказался довольно строгим: даже кратковременный контакт может быть квалифицирован как нарушение.

Какой штраф грозит за наезд на сплошную линию

Многое зависит от типа разметки. Если сплошная линия разделяет полосы попутного движения, нарушение может быть расценено как незначительное и влечь минимальные санкции. Однако пересечение линии, разграничивающей встречные потоки, грозит серьёзными последствиями:

  • штраф 5000 рублей;
  • лишение водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев.

Это касается как одинарной, так и двойной сплошной разметки. Даже если автомобиль наезжает на линию частично, его габариты, включая зеркала или боковую часть кузова, могут оказаться на встречной полосе. Такое поведение представляет угрозу для других участников дорожного движения и увеличивает риск аварии.

Когда наезд на сплошную можно считать незначительным

Согласно статье 2.9 КоАП РФ, нарушение может быть признано незначительным, если оно не создало опасной ситуации. Например, если водитель случайно заехал на сплошную линию при объезде препятствия, но его манёвр не нарушил безопасность других участников движения, суд может вынести решение в пользу автомобилиста. В таких случаях штраф или лишение прав могут быть отменены.

Фиксация камеры или инспектором: есть ли шанс избежать штрафа

Даже если нарушение было зафиксировано камерой или сотрудником ДПС, водитель может оспорить решение, если его действия были вынужденными. Суд принимает во внимание обстоятельства происшествия, и если манёвр не представлял угрозы для дорожного движения, наказание может быть смягчено или отменено.

Уточнения

Дорожная разметка Линии дорожной разметки, Разметка — маркировка на покрытии автомобильных дорог, служащая для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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