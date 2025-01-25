Критическая температура для моторного масла: когда оно замерзает

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Эта зима оказалась относительно тёплой в большинстве регионов России, но в некоторых местах температура опускалась до -30 градусов. В таких условиях запуск двигателя становится настоящим испытанием для автомобиля. Даже современные масла, адаптированные для работы в холод, имеют свои пределы. Разберём, как популярные масла 5W-30 и 5W-40 ведут себя в условиях экстремального холода.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain автомобиль зимой

Что означают цифры в маркировке масла

По стандарту SAE вязкость моторных масел определяется как при низких температурах, так и в рабочих условиях. В зимний период важнее всего первая цифра перед буквой "W". Она отражает, насколько масло сохраняет текучесть при низких температурах. Вторая цифра, указывающая на характеристики в нагретом состоянии, почти не влияет на работу масла при экстремальном холоде.

Например, масла 5W-30 и 5W-40 часто используются в средней полосе России, так как они сохраняют текучесть в морозы лучше, чем масла 10W. Для понимания, насколько надёжно масло работает в холодную погоду, нужно учитывать его температуру застывания.

Как масло изменяет свои свойства на морозе

При температуре ниже -10 градусов любое масло начинает густеть. Однако современные синтетические жидкости имеют состав, предотвращающий полное загустение. Они формируют защитную плёнку на поверхности деталей двигателя, снижая износ при холодном запуске. Это особенно важно, когда автомобиль долго стоял на морозе. Масла 5W-30 и 5W-40 рассчитаны на такие условия и хорошо справляются с временным увеличением вязкости.

Тем не менее, каждый вид масла имеет свой предел. Например, 5W-30 сохраняет текучесть до -42 градусов, а 0W-30 — до -48 градусов. При более низких температурах масло начинает густеть так сильно, что может замёрзнуть.

Как правильно использовать масла в мороз

Если температура воздуха опускается ниже -30 градусов, даже масло 5W-30 или 5W-40 может стать причиной проблем с запуском. В таких условиях вязкость масла увеличивается, что создаёт повышенную нагрузку на двигатель. Это может привести к преждевременному износу или даже поломке. Чтобы этого избежать:

Не пытайтесь запускать двигатель при температурах, близких к критическим значениям масла.

Используйте масла с более низким индексом вязкости, например, 0W, если зима в вашем регионе особенно суровая.

Обеспечьте надёжный прогрев автомобиля перед запуском, например, с помощью предпускового подогревателя.

Масла 5W-30 и 5W-40 — отличный выбор для умеренно холодных зим средней полосы России. Они сохраняют свои свойства до температуры -30 градусов, а при более низких значениях требуется учитывать их пределы и соблюдать рекомендации по эксплуатации. Помните, что правильный подбор масла не только облегчает запуск двигателя, но и продлевает его срок службы.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.

