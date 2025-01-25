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Завышенные данные спидометра: как избежать штрафов — ориентируйтесь правильно

2:56
Авто

Современные автомобили оснащены сложными системами измерения скорости, но даже они нередко выдают данные, не совпадающие с показаниями навигационных приложений. Разберём, почему так происходит и какой из приборов стоит считать более точным, чтобы не получить штраф.

навигатор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
навигатор

Как работает спидометр

Спидометр в автомобиле измеряет скорость на основе данных от датчиков оборотов колес. Эти датчики работают в связке с такими системами, как ABS и ESP, что обеспечивает достаточно высокую точность. Однако если владелец устанавливает шины нестандартного размера или меняет элементы трансмиссии, показания спидометра начинают искажаться. При этом производители изначально калибруют прибор так, чтобы он завышал скорость примерно на 5% относительно реальной. Это сделано специально, чтобы водители имели небольшой запас при движении, не превышая ограничения. Например, при показании 100 км/ч реальная скорость может составлять около 95 км/ч.

Как измеряет скорость навигатор

Смартфоны с навигационными приложениями используют спутниковую систему GPS для вычисления скорости. Устройство фиксирует изменения местоположения автомобиля, делит пройденное расстояние на время и определяет скорость. В большинстве случаев такие измерения точны, однако на их качество могут влиять различные факторы: плохая погода, слабый сигнал GPS, высотные здания или активное движение. Несмотря на это, навигаторы чаще всего показывают более реальные значения скорости.

Почему данные расходятся

Разница в показаниях становится особенно заметной на высоких скоростях. Например, при движении со скоростью 40 км/ч спидометр может завышать примерно на 2 км/ч, на 80 км/ч — на 5 км/ч, а на 130 км/ч — до 10 км/ч. Это связано как с особенностями калибровки спидометра, так и с возможными изменениями характеристик автомобиля. Навигатор же показывает скорость, основанную на спутниковых данных, без учёта особенностей конкретного транспортного средства.

На что ориентироваться, чтобы избежать штрафа

Эксперты рекомендуют использовать навигатор для определения реальной скорости, особенно если вы движетесь в зоне строгих ограничений. Однако данные GPS могут задерживаться или быть неточными в сложных условиях. Лучшим решением станет использование обоих приборов: спидометр поможет избежать резких превышений, а навигатор даст представление о реальной скорости. Если вы хотите быть уверены, что не нарушаете правила, держите скорость немного ниже той, что указана на спидометре.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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