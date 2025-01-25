Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завышенные данные спидометра: как избежать штрафов — ориентируйтесь правильно
Эксперты изучают загадочную находку оленя: легенды оживают
Кофейная клизма и жужжание пчёл: как псевдоврачи калечат здоровье своих пациентов
Как обустроить маленькую кухню: советы для экономии места
Выглядеть моложе на 10 лет помогут эти простые трюки: их можно делать каждый день!
Рузиль Минекаев признался, что готов ради жены даже на самое страшное
Экономьте с умом: узнайте, как получить налоговый вычет за строительство дома
Опасные последствия обморожения у собак и как их предотвратить
Как быстро придать волосам объём: простые лайфхаки с плойкой и бигуди

Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд

3:20
Авто

Многие автомобилисты даже не подозревают, что на панели приборов их автомобиля есть кнопка, скрывающая целый ряд полезных функций. Особенно это касается машин, выпущенных несколько лет назад. Однако эта кнопка может стать настоящим помощником в повседневной эксплуатации, если знать, как ею пользоваться.

Салон автомобиля
Фото: Freepik by diana.grytsku
Салон автомобиля

Главная функция — контроль пробега и топлива

Основное предназначение кнопки — отслеживание пробега на определённом маршруте и предоставление данных о расходе топлива. Её ещё называют кнопкой сброса суточного пробега, но название не совсем точное: её действие не ограничено 24 часами. Данные обновляются в момент сброса, а не по времени суток, что делает её удобной для расчётов на длительных маршрутах.

Кроме того, в отличие от более сложных систем, эта функция даёт надёжные и точные результаты. Она особенно полезна для тех, кто следит за экономичностью автомобиля или планирует поездки с учётом расстояний и расхода топлива.

Управление подсветкой панели

На некоторых моделях автомобилей кнопка сброса имеет текстурированную поверхность, позволяющую не только сбрасывать данные, но и регулировать яркость подсветки приборной панели. Эта функция удобна как для ночных, так и для дневных поездок: яркость можно настроить под индивидуальные предпочтения или внешние условия освещения. Например, когда включаются фары, подсветка автоматически приглушается, чтобы не ослеплять водителя в тёмное время суток.

Диагностика панели приборов

Одна из самых неожиданных и полезных функций кнопки — возможность провести диагностику приборной панели. Если выполнить определённую последовательность действий, можно активировать все индикаторы и заставить стрелки пройти полный круг. Это позволяет быстро проверить работоспособность панели, выявить неисправности, такие как перегоревшие лампы или сбои в датчиках.

Эта функция особенно актуальна при покупке подержанного автомобиля. С её помощью можно обнаружить скрытые дефекты, которые продавец мог бы попытаться замаскировать.

Чтение кодов ошибок и их сброс

Некоторые автомобили, например, Lada, предоставляют дополнительную возможность считывать коды ошибок блоков управления через эту кнопку. Для активации функции необходимо:

  1. Удерживать кнопку сброса.
  2. Включить зажигание (не заводя мотор).
  3. Нажать кнопку повторно.

После этого на экране появятся коды неисправностей. Их можно расшифровать с помощью таблиц или диагностического оборудования, чтобы понять, какие элементы системы требуют внимания. Если после диагностики нужно сбросить ошибки, достаточно удерживать кнопку несколько секунд.

Уникальные алгоритмы в зависимости от марки

Метод активации функций кнопки может варьироваться в зависимости от модели автомобиля. Подробные инструкции обычно указаны в руководстве по эксплуатации. Если вы не уверены, как именно работает эта кнопка в вашей машине, стоит заглянуть в мануал или проконсультироваться с профессионалами.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Недвижимость
Специалисты советуют не стирать вещи при 40° Аудио 
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Садоводство, цветоводство
Три сорта крупных помидоров, которые удивят вас урожаем и вкусом
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста
Еда и рецепты
Смело готовьте блины без молока: секрет идеального теста Аудио 
Популярное
Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию

Стас Барецкий рассказал о планах Пугачёвой вернуться на Родину без мужа.

Пугачёва бросила Галкина* и мечтает вернуться в Россию
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Мега-наводнение заполнило Средиземное море за считанные мгновения
Январские счета за ЖКХ вызвали недоумение у россиян
Специалисты советуют не стирать вещи при 40°
Легенда о Лохнесском чудовище связана с оккультизмом Игорь Буккер Орбан настаивает на выходе из санкций против РФ. Евросоюз должен поддержать Любовь Степушова Высосанная сенсация: российское оружие для Хезболлы Израиль якобы отдаст Украине Юрий Бочаров
Секретный способ определить контрафактное масло за минуту
Как сделать ковёр чистым и свежим без химчистки: делимся лайфхаком
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Джинсы, которые уже не в моде: устаревшие тренды и стильные альтернативы
Последние материалы
Водители не знают: эта кнопка проверит ваш автомобиль за пару секунд
Как быстро придать волосам объём: простые лайфхаки с плойкой и бигуди
Рок-группа Queen вошла в число налоговых гигантов Великобритании
Хотите избавиться от акне? Забудьте про выдавливание
Варёная картошка без трещин: секрет который спасет ваш ужин
Модный гид: трендовые платья для тёплой зимы и весны
Как купить квартиру на аукционе: пошаговое руководство и советы по экономии
Кардиолог Портновая объяснила, почему тонометр показывает неправильный результат
Пушистые тренировки: почему спорт с животными стал популярным?
Стало известно, почему режиссёр Баранов не будет снимать фильм о Жириновском
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.