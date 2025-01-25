Smart теряет клиентов: вызовы и пути решения

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Бренд Smart столкнулся с серьёзными трудностями: в 2024 году его продажи продолжили снижаться. В Китае было продано всего 33 280 автомобилей, что на 21,3% меньше, чем в 2023 году. В Европе ситуация также остаётся сложной — реализовано около 15 000 машин.

Smart
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Smart

Основной причиной падения называют высокую конкуренцию в сегменте компактных автомобилей и кроссоверов. Конкуренты предлагают более современные модели с инновационными технологиями, тогда как Smart страдает от отсутствия значительных обновлений и ограниченного модельного ряда.

Если бренд не начнёт активно развивать линейку и внедрять передовые технологии, его будущее окажется под угрозой. Настоящий момент становится решающим: необходимо пересмотреть стратегию и инвестировать в развитие, чтобы сохранить позиции на мировом рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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