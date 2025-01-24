Skoda Elroq: первый электромобиль в стиле Modern Solid

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На заводе в Млада-Болеславе началось серийное производство нового электрокроссовера Skoda Elroq. Это первый электромобиль бренда, выполненный в новом дизайнерском стиле Modern Solid, сочетающем элегантность и функциональность.

Фото: Own work by Y.Leclercq, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Skoda Elroq

Модель построена на платформе MEB, которая обеспечивает современную архитектуру и высокую эффективность. Skoda Elroq будет предлагаться в четырёх версиях, что позволяет удовлетворить запросы самых разных покупателей.

Начальная цена электрокроссовера составляет 33,9 тысячи евро. В зависимости от выбранной версии, запас хода автомобиля достигает 560 км, что делает его удобным как для городских поездок, так и для дальних путешествий.

Skoda Elroq знаменует собой новый этап в электрификации бренда, предлагая стильный дизайн, передовые технологии и увеличенный запас хода, привлекающий всё больше покупателей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Škoda Octavia — автомобиль размерного класса C, производимый чешской компанией Škoda Auto a.s. Название современной модели было позаимствовано у предшественника, производимого в 1959—1971 годах.

