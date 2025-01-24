Land Rover Defender готовится к электрификации на новой платформе

Land Rover Defender 2025 не сможет стать электрокаром в рамках текущей платформы из-за конструктивных ограничений. Для реализации электрической версии компания планирует разработать новую архитектуру, которая, вероятно, будет базироваться на электрической платформе Tata — материнской компании Jaguar Land Rover.
Tata уже имеет успешный опыт разработки платформ для электромобилей, что может значительно ускорить процесс создания Defender EV. Использование этой технологии позволит адаптировать внедорожник к требованиям электрификации, сохранив его легендарные внедорожные качества и характерный дизайн.
Переход на электрическую платформу также даст возможность интегрировать современные технологии, такие как увеличенный запас хода, быстрая зарядка и передовые системы управления, соответствующие ожиданиям покупателей. Defender EV обещает стать новым этапом в истории культового внедорожника, объединяя традиции и инновации.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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