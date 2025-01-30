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BYD Denza N9 2025: премиальный гибрид для комфортных поездок

1:03
Авто

Флагманский кроссовер BYD Denza N9 2025 года поступил в дилерские салоны Китая, предлагая премиальное оснащение и мощную гибридную систему.

Denza N9
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Denza N9

Цена базовой версии стартует от 4,9 миллиона рублей, а топовая комплектация обойдётся в 6,2 миллиона рублей. За эти деньги покупатели получают просторный кроссовер длиной 5,26 метра, обеспечивающий высокий уровень комфорта.

Модель оснащена гибридной системой мощностью до 326 л. с., которая гарантирует отличную динамику. Среди других преимуществ — панорамная крыша, создающая ощущение простора, и цифровые дисплеи, подчеркивающие технологичность автомобиля.

BYD Denza N9 обещает стать серьёзным игроком в премиальном сегменте, предлагая сочетание современного дизайна, передовых технологий и комфорта.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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