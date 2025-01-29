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Nissan e-Trail: что ждать от нового экологичного внедорожника

1:04
Авто

Nissan официально зарегистрировал название e-Trail, что указывает на подготовку нового внедорожника с электрической или гибридной силовой установкой.

Nissan e-Power
Фото: Own work by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Nissan e-Power

Эксперты предполагают, что e-Trail может стать гибридной версией существующей модели, например, Nissan Rogue, оснащённой системой E-Power, которая уже доказала свою эффективность на других рынках. Такая конфигурация позволит объединить экономичность гибридной установки с практичностью и проходимостью внедорожника.

Также рассматривается возможность создания полностью электрического внедорожника под этим названием, однако в компании понимают, что спрос в этом сегменте остаётся относительно низким.

Название e-Trail отражает стратегию Nissan, направленную на расширение линейки экологичных автомобилей и укрепление позиций в сегменте внедорожников. Ожидается, что новый автомобиль будет предложен как идеальное решение для тех, кто ищет сочетание современных технологий и внедорожных возможностей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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