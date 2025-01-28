Mercedes-AMG теряет клиентов из-за отказа от V8

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Решение Mercedes-AMG заменить культовый V8 на гибридную систему с "турбочетвёркой" в моделях C63 S и GLC63 S вызвало разочарование у поклонников бренда. Радикальная смена концепции не оправдала ожиданий, а высокая стоимость новых версий отпугнула значительную часть клиентов.

Фото: Own work by MrWalkr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mercedes-AMG C63

Продажи обновлённых моделей существенно упали, и дилеры вынуждены предлагать скидки до 20% для привлечения покупателей. Однако даже эти меры не смогли полностью решить проблему, так как многие фанаты AMG не готовы отказаться от легендарного V8, который символизирует мощь и характерный звук бренда.

Представители Mercedes-AMG подтвердили, что возвращение V8 в C-Class не планируется, но его использование в других моделях остаётся возможным. Это может помочь бренду сохранить лояльность клиентов, пока компания адаптируется к новым рыночным реалиям.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Mercedes-Benz — немецкая торговая марка и одноимённая компания, производитель легковых автомобилей премиального класса, грузовых автомобилей, автобусов и других транспортных средств, входящая в состав концерна «Mercedes-Benz Group».

