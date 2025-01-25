Почему Дональд Трамп отменил поддержку электромобилей в США

Дональд Трамп подписал указ, отменяющий запланированное увеличение доли электромобилей до 50% к 2030 году. Также прекращаются субсидии в размере $7500 на покупку электромобилей и сокращается финансирование инфраструктуры зарядных станций.
Президент аргументировал своё решение необходимостью сохранить свободу выбора для потребителей, отметив, что рынок должен развиваться без вмешательства государства. По его словам, популярность электромобилей должна определяться исключительно рыночным спросом, а не навязываться за счёт государственных программ.
Это изменение политики демонстрирует новый подход к экологическим нормам и развитию автомобильного рынка в США, делая акцент на доступности всех видов транспорта для граждан.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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