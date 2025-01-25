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Почему Дональд Трамп отменил поддержку электромобилей в США

0:52
Авто

Дональд Трамп подписал указ, отменяющий запланированное увеличение доли электромобилей до 50% к 2030 году. Также прекращаются субсидии в размере $7500 на покупку электромобилей и сокращается финансирование инфраструктуры зарядных станций.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Президент аргументировал своё решение необходимостью сохранить свободу выбора для потребителей, отметив, что рынок должен развиваться без вмешательства государства. По его словам, популярность электромобилей должна определяться исключительно рыночным спросом, а не навязываться за счёт государственных программ.

Это изменение политики демонстрирует новый подход к экологическим нормам и развитию автомобильного рынка в США, делая акцент на доступности всех видов транспорта для граждан.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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