Рейтинг китайских автомобилей с пробегом: топ-5 брендов

Согласно последним данным, Chery стала самым популярным китайским брендом на рынке автомобилей с пробегом в России, заняв первое место с долей 55,5% от общего числа продаж. Вторую строчку занимает Haval с долей 49,1%, а третье место принадлежит Geely, чья доля составляет 46,6%.
На четвёртом месте оказался Changan, завоевавший 33,1% рынка, а замыкает пятёрку лидеров премиальный бренд EXEED с долей 22,7%.
Эти показатели демонстрируют растущий интерес россиян к китайским автомобилям, которые выделяются доступной ценой, современными технологиями и высокой надёжностью. Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на вторичном рынке, успешно конкурируя с традиционными марками.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания.
Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.
Changan Automobile Group — китайская автомобилестроительная компания.
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