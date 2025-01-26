Рейтинг китайских автомобилей с пробегом: топ-5 брендов

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Согласно последним данным, Chery стала самым популярным китайским брендом на рынке автомобилей с пробегом в России, заняв первое место с долей 55,5% от общего числа продаж. Вторую строчку занимает Haval с долей 49,1%, а третье место принадлежит Geely, чья доля составляет 46,6%.

Фото: Own work by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 4 Pro

На четвёртом месте оказался Changan, завоевавший 33,1% рынка, а замыкает пятёрку лидеров премиальный бренд EXEED с долей 22,7%.

Эти показатели демонстрируют растущий интерес россиян к китайским автомобилям, которые выделяются доступной ценой, современными технологиями и высокой надёжностью. Китайские бренды продолжают укреплять свои позиции на вторичном рынке, успешно конкурируя с традиционными марками.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Chery Automobile — китайская автомобилестроительная компания.



Haval — китайский автомобильный бренд, основан в 2013 году, подразделение компании Great Wall Motors по производству кроссоверов и внедорожников.





Changan Automobile Group — китайская автомобилестроительная компания.

