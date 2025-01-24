Volkswagen Lamando L 2025: стиль и технологии будущего

0:54 Your browser does not support the audio element. Авто

На тестах замечен обновлённый Volkswagen Lamando L 2025, который готовится к дебюту с заметными изменениями в дизайне и технологиях.

Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen Lamando L

Экстерьер седана получит обновлённую оптику с современным дизайном, подчёркивающим динамичность и элегантность модели. В салоне появится мультимедийная система с "плавающим" экраном, что создаёт минималистичный и технологичный интерьер.

Модель будет оснащена 1.5-литровым турбированным двигателем EVO мощностью 160 л. с., обеспечивающим отличную динамику и топливную экономичность.

Ожидается, что дебют Lamando L 2025 состоится уже в этом году. Этот стильный и современный седан нацелен на покупателей, ценящих комфорт, технологии и элегантность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

