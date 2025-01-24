Volkswagen Lamando L 2025: стиль и технологии будущего

На тестах замечен обновлённый Volkswagen Lamando L 2025, который готовится к дебюту с заметными изменениями в дизайне и технологиях.
Экстерьер седана получит обновлённую оптику с современным дизайном, подчёркивающим динамичность и элегантность модели. В салоне появится мультимедийная система с "плавающим" экраном, что создаёт минималистичный и технологичный интерьер.
Модель будет оснащена 1.5-литровым турбированным двигателем EVO мощностью 160 л. с., обеспечивающим отличную динамику и топливную экономичность.
Ожидается, что дебют Lamando L 2025 состоится уже в этом году. Этот стильный и современный седан нацелен на покупателей, ценящих комфорт, технологии и элегантность.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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