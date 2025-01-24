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Volkswagen Lamando L 2025: стиль и технологии будущего

0:54
Авто

На тестах замечен обновлённый Volkswagen Lamando L 2025, который готовится к дебюту с заметными изменениями в дизайне и технологиях.

Volkswagen Lamando L
Фото: Own work by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Lamando L

Экстерьер седана получит обновлённую оптику с современным дизайном, подчёркивающим динамичность и элегантность модели. В салоне появится мультимедийная система с "плавающим" экраном, что создаёт минималистичный и технологичный интерьер.

Модель будет оснащена 1.5-литровым турбированным двигателем EVO мощностью 160 л. с., обеспечивающим отличную динамику и топливную экономичность.

Ожидается, что дебют Lamando L 2025 состоится уже в этом году. Этот стильный и современный седан нацелен на покупателей, ценящих комфорт, технологии и элегантность.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Volkswagen — немецкая автомобильная марка, одна из многих, принадлежащих концерну Volkswagen AG.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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