Volvo EX30 Cross Country: компактный электрокар для бездорожья

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Volvo готовится выпустить новую версию компактного электромобиля EX30 в исполнении Cross Country. Производство стартует весной 2025 года, а продажи начнутся летом.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volvo EX30

Внедорожная модификация EX30 Cross Country оснащена усиленными бамперами, защитными пластиковыми вставками по всему кузову и массивными шинами, что делает её идеальной для поездок по бездорожью.

Автомобиль получил двухмоторную систему с полным приводом и батареей ёмкостью 69 кВт·ч, развивающую мощность в 422 л. с. Это обеспечивает отличную динамику и высокую проходимость, соответствующую требованиям внедорожных условий.

Volvo EX30 Cross Country станет отличным выбором для тех, кто хочет сочетать компактность, внедорожные возможности и современный дизайн в электрокаре.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.



Volvo — концерн, производящий коммерческие и грузовые автомобили, автобусы, двигатели и различное оборудование.