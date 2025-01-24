Toyota RAV4 2026: гибридная мощность и современный стиль

2:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Шестое поколение популярного компактного внедорожника Toyota RAV4 обещает получить современный дизайн, новые технологии и усовершенствованную механику. Ожидается, что Toyota усилит акцент на гибридные версии, которые уже занимают значительную долю продаж модели. Кроме того, компания может предложить новые комплектации для бездорожья, включая возможный вариант TRD Pro, аналогичный решениям в 4Runner и Tacoma.

Фото: Toyota is licensed under public domain Toyota RAV4 2026

Почему это важно

Toyota RAV4 не только самая популярная модель бренда, но и самый продаваемый автомобиль в США, не относящийся к пикапам. В 2024 году Toyota реализовала почти полмиллиона таких авто. Однако, чтобы не отставать от конкурентов, новая модель должна стать более утончённой, производительной и современной. Предыдущее поколение RAV4 начало уступать лидерам сегмента, занимая шестое место в недавнем сравнительном тесте.

Платформа

RAV4 2026 года будет построен на платформе Toyota TNGA, которая применяется для большинства моделей бренда. Для RAV4 будет использоваться версия TNGA-K.

Силовой агрегат

Ожидается, что новый RAV4 будет предлагаться только с гибридными трансмиссиями, аналогичными использующимся в Toyota Camry. Система включает 2,5-литровый четырёхцилиндровый бензиновый двигатель общей мощностью 225 л. с. для переднеприводной версии и 232 л. с. для полноприводной модификации. Также планируется обновлённый RAV4 Plug-In Hybrid (ранее известный как RAV4 Prime) с высокой производительностью, сравнимой с текущей моделью, развивающей 302 л. с.

Конкуренты

RAV4 продолжит конкурировать в насыщенном сегменте с моделями Chevrolet Equinox, Ford Escape, Honda CR-V, Hyundai Tucson и Nissan Rogue.

Возможные риски

Если Toyota сделает ставку на осторожный подход, новый RAV4 может не выделиться среди конкурентов. Недостаток выразительности в дизайне или отсутствие значительных улучшений в управляемости могут поставить модель в невыгодное положение на фоне других игроков сегмента.

Поступление на рынок и цена

Дебют RAV4 2026 ожидается осенью текущего года, а в продажу он поступит к концу 2025 года как модель 2026 года. Стартовая цена составит около 30 000 долларов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс



Toyota Motor Corporation — японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе.

