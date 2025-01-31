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Популярность Lada растёт среди женщин и молодых водителей

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Авто

Средний возраст покупателей автомобилей Lada за последние годы снизился с 44 до 41 года, что указывает на растущий интерес к бренду среди более молодой аудитории. Мужчины остаются основными клиентами марки, составляя 68% покупателей, однако популярность автомобилей Lada среди женщин также продолжает расти.

Lada Granta
Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lada Granta

Большинство владельцев (80%) — семейные люди, часто с детьми, что подчёркивает практичность и универсальность моделей. Кроме того, для 13% покупателей автомобили Lada становятся первым транспортным средством, делая бренд особенно привлекательным для начинающих водителей.

Эти изменения свидетельствуют о том, что Lada успешно адаптируется к запросам разных категорий автолюбителей, укрепляя свои позиции как доступный и надёжный выбор для семей и новых водителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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