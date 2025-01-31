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Премиальный Zeekr 007GT готов к старту продаж

0:54
Авто

Китайская компания Zeekr представила новый электромобиль 007GT, который поражает своими техническими характеристиками. Модель оснащена полным приводом и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,84 секунды, что делает её одной из самых быстрых в своём классе.

Zeekr 007
Фото: Own work by S5A-0043 is licensed under The copyright holder of this file allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed.
Zeekr 007

Электрокар предлагает впечатляющий запас хода до 825 км, идеально подходя для длительных путешествий. Быстрая зарядка добавляет удобства, позволяя минимизировать время на восполнение энергии.

Старт продаж Zeekr 007GT в Китае намечен на второй квартал 2025 года. Новинка обещает стать сильным игроком в сегменте премиальных электромобилей, предлагая передовые технологии, высокую производительность и максимальный комфорт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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