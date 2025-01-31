Премиальный Zeekr 007GT готов к старту продаж

Китайская компания Zeekr представила новый электромобиль 007GT, который поражает своими техническими характеристиками. Модель оснащена полным приводом и разгоняется до 100 км/ч всего за 2,84 секунды, что делает её одной из самых быстрых в своём классе.
Электрокар предлагает впечатляющий запас хода до 825 км, идеально подходя для длительных путешествий. Быстрая зарядка добавляет удобства, позволяя минимизировать время на восполнение энергии.
Старт продаж Zeekr 007GT в Китае намечен на второй квартал 2025 года. Новинка обещает стать сильным игроком в сегменте премиальных электромобилей, предлагая передовые технологии, высокую производительность и максимальный комфорт.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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