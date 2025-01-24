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Водители, запоминайте: эти ошибки привлекают внимание ДПС — избегайте их

Авто

Все водители хотели бы как можно реже попадать в поле зрения сотрудников ДПС. Чтобы спокойно проехать мимо поста, достаточно соблюдать несколько простых правил. Вот основные рекомендации, которые помогут минимизировать риск остановки.

автомобиль дпс
Фото: openverse by Ilya Plekhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
автомобиль дпс

Сохраняйте спокойствие и уверенность

Если вы вдруг осознали, что забыли документы, не паникуйте. Паническое поведение, такие как резкое торможение, смена траектории или попытки спрятаться за другими авто, привлекают внимание инспекторов. Двигайтесь плавно и уверенно, соблюдая правила дорожного движения.

Включайте фары

Если ваш автомобиль не оснащен дневными ходовыми огнями, обязательно включайте ближний свет. Это особенно важно вне города. Забытие включить фары может стать причиной остановки, так как сотрудники ДПС обязаны контролировать соблюдение этого требования.

Избегайте лишних маневров

Вблизи патруля важно избегать резких перестроений или смены полосы движения. Такие маневры могут быть расценены как попытка уклониться от проверки. Двигайтесь в потоке транспорта без лишних движений.

Выбирайте правильную полосу

На трассе старайтесь занимать правую полосу, если она свободна. Это правило закреплено пунктом 9.4 ПДД. Движение по левой полосе вне населённых пунктов может вызвать вопросы у инспекторов.

Следите за чистотой номеров

Штраф за грязные номера невелик, но это может стать поводом для остановки и проверки документов. Регулярно проверяйте состояние номеров и убирайте грязь.

Откажитесь от яркого тюнинга

Автомобили с ярким или несертифицированным тюнингом часто привлекают внимание. Если вы не зарегистрировали изменения в конструкции машины, это может послужить причиной для остановки и проверки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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