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Избыток смазки на колесных болтах: почему это опасно для водителей

2:17
Авто

Каждый автомобилист хотя бы раз сталкивался с трудностями при откручивании колесных болтов, особенно вдали от цивилизации. Эта проблема часто побуждает водителей использовать смазку для облегчения работы с крепежом. Однако неправильное применение смазочных материалов может не только не помочь, но и стать причиной серьезных аварий.

Автомобильный диск
Фото: Freepik by senivpetro
Автомобильный диск

Почему колесные болты "прикипают"

Колесные болты подвергаются воздействию влаги, грязи, химикатов и механических нагрузок. Это приводит к коррозии резьбы, из-за которой болты начинают "прикипать". Смазка действительно может облегчить процесс откручивания, но её неправильное использование чревато последствиями.

Риски избыточного применения смазки

В руководствах по эксплуатации автомобилей часто указываются допустимые усилия затяжки болтов и рекомендации по использованию смазки. Многие производители предупреждают, что:

  • Избыточное количество смазки может привести к самопроизвольному ослаблению болтов.
  • Ослабленные болты создают риск серьёзных аварий.

Тем не менее, водители и некоторые шиномонтажные мастерские нередко игнорируют эти предупреждения.

Как правильно использовать смазку

Чтобы избежать ошибок при нанесении смазки на резьбу, важно помнить следующие правила:

  1. Выберите подходящую смазку.
    Используйте графитовую или медную смазку, адаптированную для работы при высоких температурах. Обычные материалы теряют свои свойства в экстремальных условиях, что ускоряет коррозию.

  2. Наносите смазку в меру.
    Достаточно тонкого слоя, который равномерно распределится по резьбе при закручивании. Избыток вещества может ослабить сцепление.

  3. Соблюдайте усилие затяжки.
    Используйте динамометрический ключ, чтобы точно соблюдать рекомендации производителя по усилию затяжки.

Смазка может стать полезным инструментом при работе с колесными болтами, если применять её грамотно. Выбор правильных материалов, умеренность в нанесении и соблюдение рекомендаций производителя — это ключевые шаги к безопасности и долговечности крепежа.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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