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500 км после 15 минут зарядки: новый Zeekr 7GT удивляет характеристиками

2:20
Авто

Китайская компания Zeekr готовится представить в Европе новый электрический универсал 7GT (ранее известный как Zeekr 007 GT в Китае). Ожидается, что продажи модели начнутся во втором квартале 2025 года.

2025 Zeekr X, front left
Фото: commons.wikimedia.org by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
2025 Zeekr X, front left

Уникальные характеристики Zeekr 7GT

  • 800-вольтовая платформа: автомобиль построен на Geely Sustainable Electric Architecture, обеспечивающей высокую производительность и эффективность.
  • Скорость зарядки: при использовании станции мощностью 500 кВт аккумулятор заряжается на 500 км пробега всего за 15 минут. От 10% до 80% зарядка занимает всего 11 минут, что делает этот аккумулятор самым быстрым в мире.
  • Запас хода: версия с батареей на 100 кВт·ч обеспечивает до 870 км пробега (по китайскому тестовому циклу).

Технические данные

Модель доступна в двух модификациях:

  • С задним приводом: мощность 416 л.с.
  • С полным приводом: мощность 637 л.с.
    На выбор предлагаются аккумуляторы на 75,6 кВт·ч или 100 кВт·ч.

Цена и перспективы в Европе

Цены на Zeekr 7GT в Европе пока не объявлены. Для ориентира:

  • Zeekr 001 с аккумулятором на 100 кВт·ч стоит от 59 900 евро в Германии.
  • В Китае седан Zeekr 007 продаётся за 30 000 долларов (приблизительно 2,8 млн рублей). Однако европейская цена, вероятно, будет выше из-за дополнительных расходов на ввоз и сертификацию.

Что предлагает Zeekr 7GT

С 500 км пробега после 15-минутной зарядки и запасом хода до 870 км, Zeekr 7GT позиционируется как революционное решение для водителей. Однако высокая стоимость может стать препятствием для его массового распространения в Европе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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