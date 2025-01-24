Белорусский седан Belgee S50 выходит на рынок России: все, что нужно знать

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Весной 2025 года на российском рынке появится седан Belgee S50, выпускаемый белорусским заводом "Белджи". По сути, это переименованная версия китайского Geely Emgrand, относящегося к субкомпактному B-классу. Новинка обещает стать конкурентом популярных Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Vesta, сообщает "За рулем".

Фото: commons.wikimedia.org by NOhead87, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ BELGEE S50 front

Габариты и технические характеристики

Длина: 4638 мм

4638 мм Ширина: 1822 мм

1822 мм Высота: 1460 мм

1460 мм Колесная база: 2650 мм

2650 мм Двигатель: атмосферный 1.5 литра, 122 л. с.

атмосферный 1.5 литра, 122 л. с. Трансмиссия: 5-ступенчатая МКП или 6-диапазонный автомат

5-ступенчатая МКП или 6-диапазонный автомат Привод: передний

Belgee S50 предлагает сбалансированные характеристики, которые делают его интересным вариантом в своем классе.

Стоимость седана Belgee S50

В Белоруссии базовая версия на механике стоит 57 600 белорусских рублей, а топовая версия с автоматической коробкой — 67 800 рублей. В пересчете на российские рубли это составляет от 1,7 до 2,1 млн рублей. Однако, как отмечает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, стоимость автомобиля в России может оказаться выше, учитывая текущие цены на Geely Emgrand, который у дилеров стоит от 2,2 до 2,6 млн рублей.

Белорусские автомобили на российском рынке

Сейчас в России уже продаются два кроссовера марки Belgee:

Belgee Х50 (рестайлинговая версия Geely Coolray);

(рестайлинговая версия Geely Coolray); Belgee Х70 (аналог Geely Atlas Pro).

Belgee S50 продолжает традицию марки, сохраняя технические и дизайнерские решения Geely.

Уточнения

СЗАО «БЕЛДЖИ» (бел. СЗАТ "БЕЛДЖЫ") — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке легковых автомобилей Geely и BELGEE Одно из двух предприятий по сборке легковых автомобилей в Беларуси (второе — Юнисон).

