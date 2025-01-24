Белорусский седан Belgee S50 выходит на рынок России: все, что нужно знать

Весной 2025 года на российском рынке появится седан Belgee S50, выпускаемый белорусским заводом "Белджи". По сути, это переименованная версия китайского Geely Emgrand, относящегося к субкомпактному B-классу. Новинка обещает стать конкурентом популярных Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Polo и Lada Vesta, сообщает "За рулем".
Belgee S50 предлагает сбалансированные характеристики, которые делают его интересным вариантом в своем классе.
В Белоруссии базовая версия на механике стоит 57 600 белорусских рублей, а топовая версия с автоматической коробкой — 67 800 рублей. В пересчете на российские рубли это составляет от 1,7 до 2,1 млн рублей. Однако, как отмечает главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, стоимость автомобиля в России может оказаться выше, учитывая текущие цены на Geely Emgrand, который у дилеров стоит от 2,2 до 2,6 млн рублей.
Сейчас в России уже продаются два кроссовера марки Belgee:
Belgee S50 продолжает традицию марки, сохраняя технические и дизайнерские решения Geely.
СЗАО «БЕЛДЖИ» (бел. СЗАТ "БЕЛДЖЫ") — белорусско-китайское совместное предприятие по сборке легковых автомобилей Geely и BELGEE Одно из двух предприятий по сборке легковых автомобилей в Беларуси (второе — Юнисон).
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