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Почему интерес к дизелям сохраняется на фоне падения продаж

1:34
Авто

На рынке подержанных автомобилей, который в 2024 году вырос на 2,93% по данным NGC-Data, доля дизельных моделей продолжает снижаться, но темпы этого спада значительно замедлились. Немецкие дизели остаются лидерами по продажам, в то время как французские двигатели dCi и HDi также сохраняют свою популярность.

Volkswagen Tiguan L
Фото: Wikipedia by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Volkswagen Tiguan L

Продажи подержанных дизельных автомобилей во Франции в 2024 году составили 2 575 077 единиц, что эквивалентно 47,7% от общего объёма рынка. В Германии этот показатель ещё выше — 53%, что делает эти страны крупнейшими рынками подержанных дизельных автомобилей в Европе.

Аналитики отмечают, что интерес к подержанным дизельным автомобилям сохраняется из-за недостатка новых дизельных моделей, а также сдержанного интереса к электромобилям. Многие производители сократили выпуск дизельных авто или полностью отказались от их производства, что ограничивает предложение как новых, так и подержанных автомобилей с таким типом двигателя.

Среди самых востребованных моделей на рынке подержанных дизелей выделяются Citroën Berlingo, C4 Picasso, VW Tiguan, BMW 5er, Audi A3 и Mercedes C-Class. Эти автомобили продолжают привлекать покупателей благодаря сочетанию надёжности, экономичности и высокой ликвидности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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