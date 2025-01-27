Как доказать вину дорожников и получить компенсацию за повреждения авто

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Автоэксперт рассказал Общественной службе новостей, как действовать, если автомобиль получил повреждения из-за ямы на дороге. Он пояснил, что в таких случаях важно знать, кто несет ответственность за содержание дороги, и правильно оформить происшествие.

Фото: Wikipedia by Robbie Sproule, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ яма на дороге

Куда обращаться

Эксперт отметил, что у каждой дороги есть свой владелец или организация, отвечающая за её состояние. Однако для возмещения ущерба стандартный европротокол не подойдет. Нужно вызвать сотрудников ГАИ или полиции, чтобы они зафиксировали сам факт происшествия и повреждения автомобиля.

После этого водитель должен обратиться в досудебном порядке к организации, отвечающей за обслуживание данного участка дороги. Если договориться не получится, следующий шаг — судебное разбирательство.

Как избежать проблем

Эксперт подчеркнул важность внимательного вождения, чтобы предотвратить подобные ситуации.

Основные рекомендации:

Поддерживайте безопасную скорость, особенно на незнакомых участках. Избегайте луж, которые могут скрывать глубокие ямы. Всегда следите за состоянием дорожного покрытия, чтобы вовремя заметить опасности.

Эти простые правила помогут снизить риск попадания в неприятности и сохранить автомобиль в целости.

Уточнения

Компенсация (в международном праве) — финансовое возмещение ущерба, причинённого международно-противоправным деянием государства.

