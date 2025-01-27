Термочехол или гараж? Как защитить китайские машины в морозы

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Зимой автомобили из Китая лучше всего парковать в гараже или накрывать термочехлом. Такое мнение высказал руководитель маркетплейса "ПЭК: MALL" Сергей Буров.

Фото: Freepik by kaboompics Дворники

Адаптация к суровому климату

По словам эксперта, китайские автопроизводители успешно адаптируют свои машины для эксплуатации в российских зимних условиях. Массовых сбоев при их использовании в холодное время года не выявлено. Однако единичные проблемы всё же встречаются.

Какие проблемы могут возникнуть?

Сергей Буров отметил, что при низких температурах у некоторых автомобилей из КНР могут появляться трещины на пластиковых деталях кузова, а также ломаться пластиковые элементы управления. Чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт рекомендует парковать такие автомобили в гараже или использовать термочехол.

Эти меры помогут защитить машину от экстремальных температур и сохранить её в хорошем состоянии даже в самые морозные дни.

Уточнения

Мороз — снижение температуры атмосферного воздуха ниже 0 °C — точки замерзания воды, сильный холод.



