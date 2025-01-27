Механика vs автомат: что выбирают водители в России

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Аналитики "Авито Авто" изучили предпочтения пользователей платформы за 2024 год в разрезе типов коробок передач и популярных моделей. Результаты показали, что "механика" остается фаворитом среди россиян, но автоматические трансмиссии не сильно отстают.

Фото: Wikipedia by Pommeau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Механическая коробка передач

"Механика" на первом месте

Автомобили с механической коробкой передач (МКПП) заняли лидирующую позицию, собрав 32,19% интереса пользователей. Среди всех моделей с "механикой" наибольшей популярностью пользуется LADA Granta, которая привлекла 29,63% внимания в своей категории.

Автоматические трансмиссии растут в популярности

На втором месте оказались автомобили с автоматической коробкой передач (АКПП), доля которых составила 27,42%. Здесь абсолютным лидером стал Geely Monjaro, набравший 6,03% общего интереса.

Роботизированные коробки передач и вариаторы

Роботизированные коробки передач (РКПП) заняли третью строчку рейтинга с долей 26,56%. Лидером в этой категории стал Haval Jolion, который привлек 9,76% интереса пользователей.

Вариаторы оказались на четвертом месте с долей 13,84%. Самой популярной моделью здесь стала OMODA C5, на которую приходится 14,95% интереса среди автомобилей с вариатором.

Исследование показывает, что несмотря на рост интереса к автоматическим трансмиссиям, "механика" остается востребованной, особенно в бюджетном сегменте. Однако тенденция к увеличению популярности АКПП, РКПП и вариаторов говорит о том, что пользователи все чаще выбирают автомобили с более современными решениями.

Уточнения

Вариа́тор — устройство, передающее крутящий момент и способное плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения может производиться автоматически, по заданной программе или вручную.

