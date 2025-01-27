Эта опция спасает зимой, но пугает покупателей: что вы не знали об обогреве

Полноразмерный электрический обогрев лобового стекла — настоящая находка для зимы. Эта опция позволяет за считанные минуты справляться с наледью и запотеванием, обеспечивая прекрасную видимость в любую погоду. Ледяная корка быстро размягчается, и ее легко убрать щеткой, а стекло остается прозрачным даже в условиях снегопада. Однако у этой удобной функции есть обратная сторона, которая может стать препятствием при продаже автомобиля.
Как поясняет директор по продажам маркетплейса Fresh Александр Губанов, главная проблема — в дороговизне замены. Такое стекло стоит 100-120 тысяч рублей, тогда как стандартное обойдется всего в 10-20 тысяч. Для тех, кто часто ездит по трассам и рискует поймать камень в стекло, это значительный минус.
Кроме того, найти бюджетный аналог обогреваемого стекла практически невозможно. Особенно дорого обходятся модели с пленочным обогревом, которые хоть и менее эффективны, чем нитевые, зато полностью прозрачны.
Несмотря на высокую стоимость, обогреваемое стекло остается востребованным в регионах с суровыми зимами. В северных городах, таких как Тюмень, автомобили с этой функцией продаются быстрее. Однако на юге страны такая опция может показаться лишней.
Если продажа автомобиля с обогреваемым стеклом вызывает трудности, есть несколько решений:
Обогреваемое стекло — это выбор в пользу комфорта. Но перед покупкой стоит учитывать не только удобство, но и возможные расходы в случае замены.
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