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Какой бензин разоряет россиян? Итоги 2024 года вас удивят

1:12
Авто

Средние чеки россиян на АЗС за 2024 год: сколько тратили на топливо

Аналитики банка "Русский стандарт" провели исследование, сравнив расходы российских водителей на бензин марок АИ-95 и АИ-92. Итоги анализа поделены с проектом Авто Mail и позволяют оценить, как менялись траты на топливо.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Итоги 2024 года

По данным исследования, средний чек на заправку бензином марки АИ-95 за один визит на АЗС в 2024 году составил 1 645 рублей. В то же время, средний чек на покупку топлива марки АИ-92 оказался значительно ниже — 1 255 рублей.

Разница между затратами на эти виды горючего составляет 31%: водители, предпочитающие АИ-95, тратили заметно больше.

Эти данные отражают устойчивую тенденцию: несмотря на более высокую стоимость, бензин АИ-95 остается востребованным благодаря своим характеристикам и рекомендациям автопроизводителей.

 

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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