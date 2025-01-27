Один привычный аксессуар, который увеличивает расход топлива

Как снизить расходы на топливо и сделать поездки экономичнее? Этот вопрос волнует каждого водителя, особенно на фоне постоянно растущих цен на бензин и дизель. Директор по сервису компании Юлия Трушкова, поделилась с "Российской газетой" проверенными советами, которые помогут экономить горючее без ущерба для комфорта.
Резкие старты, торможения и агрессивное вождение значительно увеличивают расход топлива. Предпочтительнее поддерживать стабильную скорость и использовать круиз-контроль на трассе.
Снижение давления создает лишнее сопротивление, а значит, увеличивает потребление топлива. Регулярная проверка давления и поддержание его в пределах нормы может сократить расход на 2-3%.
Чем тяжелее автомобиль, тем больше усилий требуется для его движения. Убирайте ненужные вещи из багажника, а багажники на крыше снимайте, если не пользуетесь ими. Это уменьшит расход на 1-2% на каждые 50 кг.
Используйте приложения, чтобы избегать пробок. Постоянные остановки и движение на низкой скорости приводят к увеличению потребления топлива.
Современные автомобили требуют всего 1-2 минут прогрева даже зимой. Начинайте движение на низких оборотах — это не только экономит топливо, но и уменьшает выбросы вредных веществ.
Работа кондиционера увеличивает расход топлива на 5-10%. Используйте его только при необходимости, а на трассе лучше закрыть окна и включить вентиляцию, чтобы снизить сопротивление воздуха.
Чистый воздушный фильтр, исправные свечи зажигания и регулярное техническое обслуживание помогут двигателю работать эффективнее и экономить горючее.
На автоматической коробке переключайтесь в нейтральный режим при долгих остановках, чтобы не тратить топливо впустую.
Скорость выше установленной увеличивает сопротивление воздуха и повышает расход горючего. Придерживаясь оптимального скоростного режима, вы сэкономите до 15%.
Дешевый бензин может обернуться дополнительными расходами на ремонт. Выбирайте надежные АЗС и используйте топливо с октановым числом, рекомендованным для вашего авто.
Эти простые советы не только помогут снизить затраты на топливо, но и сделают ваши поездки экологичнее.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.
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