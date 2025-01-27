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Один привычный аксессуар, который увеличивает расход топлива

3:10
Авто

Как снизить расходы на топливо и сделать поездки экономичнее? Этот вопрос волнует каждого водителя, особенно на фоне постоянно растущих цен на бензин и дизель. Директор по сервису компании Юлия Трушкова, поделилась с "Российской газетой" проверенными советами, которые помогут экономить горючее без ущерба для комфорта.

Канистра бензина
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Канистра бензина

Основные привычки для экономии

1. Управляйте плавно.

Резкие старты, торможения и агрессивное вождение значительно увеличивают расход топлива. Предпочтительнее поддерживать стабильную скорость и использовать круиз-контроль на трассе.

2. Контролируйте давление в шинах.

Снижение давления создает лишнее сопротивление, а значит, увеличивает потребление топлива. Регулярная проверка давления и поддержание его в пределах нормы может сократить расход на 2-3%.

3. Лишний вес — лишний расход.

Чем тяжелее автомобиль, тем больше усилий требуется для его движения. Убирайте ненужные вещи из багажника, а багажники на крыше снимайте, если не пользуетесь ими. Это уменьшит расход на 1-2% на каждые 50 кг.

Умный подход к поездкам

1. Планируйте маршрут.

Используйте приложения, чтобы избегать пробок. Постоянные остановки и движение на низкой скорости приводят к увеличению потребления топлива.

2. Минимизируйте прогрев двигателя.

Современные автомобили требуют всего 1-2 минут прогрева даже зимой. Начинайте движение на низких оборотах — это не только экономит топливо, но и уменьшает выбросы вредных веществ.

3. Выключайте кондиционер.

Работа кондиционера увеличивает расход топлива на 5-10%. Используйте его только при необходимости, а на трассе лучше закрыть окна и включить вентиляцию, чтобы снизить сопротивление воздуха.

Техническое обслуживание

1. Следите за состоянием автомобиля.

Чистый воздушный фильтр, исправные свечи зажигания и регулярное техническое обслуживание помогут двигателю работать эффективнее и экономить горючее.

2. Пользуйтесь нейтральной передачей.

На автоматической коробке переключайтесь в нейтральный режим при долгих остановках, чтобы не тратить топливо впустую.

3. Соблюдайте ограничения скорости.

Скорость выше установленной увеличивает сопротивление воздуха и повышает расход горючего. Придерживаясь оптимального скоростного режима, вы сэкономите до 15%.

4. Заправляйтесь качественным топливом.

Дешевый бензин может обернуться дополнительными расходами на ремонт. Выбирайте надежные АЗС и используйте топливо с октановым числом, рекомендованным для вашего авто.

Эти простые советы не только помогут снизить затраты на топливо, но и сделают ваши поездки экологичнее.

 

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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