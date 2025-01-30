Cybertruck становится доступнее: скидки Tesla на топовые версии

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Tesla объявила о значительном снижении цен на Cybertruck, чтобы повысить спрос на свои инновационные электрические пикапы. Скидки для топовых версий достигают 20 000 долларов, а для моделей с двумя моторами составляют от 1600 до 2700 долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by S5A-0043, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Электромобиль Tesla Cybertruck

Причиной пересмотра цен стало расхождение между изначально заявленной стоимостью в 2019 году и текущими ценниками, что вызвало снижение интереса среди потенциальных покупателей.

Корректировка цен направлена на восстановление интереса к Cybertruck и укрепление позиций Tesla на рынке электрических пикапов, где конкуренция продолжает усиливаться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

