Kia K4 получил премию Good Design Award 2024

Kia K4 получил престижную премию Good Design Award 2024 в категории "Транспорт". Жюри отметило инновационный дизайн автомобиля, созданный в рамках философии бренда "Opposites United", которая сочетает контрасты, создавая смелые и гармоничные решения.
Особое признание заслужил просторный и комфортный интерьер Kia K4, где современный стиль гармонично сочетается с функциональностью. Автомобиль также выделяется передовыми технологиями и инновационными системами помощи водителю, которые повышают безопасность и удобство вождения.
Эта награда подтверждает стремление Kia к созданию автомобилей, объединяющих стиль, передовые технологии и философию, отвечающую ожиданиям современных водителей.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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