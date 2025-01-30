Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начинаем готовиться к весне: луковичные, которые зацветут первыми
Финские дровосеки работают за троих после прекращения импорта древесины из РФ
Лада будущего: какие уникальные модели представили широкой публике
В Швеции убит иракский беженец, вызвавший международный скандал
Как слова изменяют уровень дофамина и серотонина в мозге
Знаменитая вилла Нино Манфреди выставлена на продажу по ошеломляющей цене
Не покупайте билеты 1 и 15 числа – это невыгодно
Никогда не давайте эти сладости детям: риск диабета и кариеса
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы

Kia K4 получил премию Good Design Award 2024

0:51
Авто

Kia K4 получил престижную премию Good Design Award 2024 в категории "Транспорт". Жюри отметило инновационный дизайн автомобиля, созданный в рамках философии бренда "Opposites United", которая сочетает контрасты, создавая смелые и гармоничные решения.

Kia K4
Фото: Own work by Damian B Oh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia K4

Особое признание заслужил просторный и комфортный интерьер Kia K4, где современный стиль гармонично сочетается с функциональностью. Автомобиль также выделяется передовыми технологиями и инновационными системами помощи водителю, которые повышают безопасность и удобство вождения.

Эта награда подтверждает стремление Kia к созданию автомобилей, объединяющих стиль, передовые технологии и философию, отвечающую ожиданиям современных водителей.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни
Недвижимость
Дарение квартиры: документы, налоги и подводные камни Аудио 
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Еда и рецепты
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Что Маск животворящий делает! Будущий канцлер ФРГ идёт на коалицию с АдГ Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире
Последние материалы
В Швеции убит иракский беженец, вызвавший международный скандал
Как слова изменяют уровень дофамина и серотонина в мозге
Знаменитая вилла Нино Манфреди выставлена на продажу по ошеломляющей цене
Не покупайте билеты 1 и 15 числа – это невыгодно
Никогда не давайте эти сладости детям: риск диабета и кариеса
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы
Что Маск животворящий делает! Будущий канцлер ФРГ идёт на коалицию с АдГ
Оставляете ключ в замке? Это только кажется безопасным
В России могут ввести скидку на коммуналку при своевременной оплате
Отёки на лице: как понять, когда это норма, а когда пора к врачу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.