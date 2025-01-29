Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подешевле купить билеты на самолёт?
Deutsche Bank запретили судиться за рубежом с российской компанией
Новый подход к выявлению болезни Альцгеймера: речь пациентов раскрывает всё
Война на истощение — Украина продолжит атаковать Россию беспилотниками
Мужской маникюр: гигиена или стиль
Клещи не ждут весны: почему важно обработать собаку раньше, чем вы думаете
Яркие стены: дизайнерский тренд или ошибка? 5 причин выбрать нейтральные оттенки
Как сделать уголок вашего сада уютным: лучшие варианты для посадки
Прошло 138 лет, но он всё ещё впечатляет — первый автомобиль в музее Верхней Пышмы

Honda требует разрыва связей Nissan с Renault

0:55
Авто

Honda призвала Nissan выкупить долю акций, находящихся у Renault, которая владеет 35,7% японской компании. Этот шаг обусловлен опасениями Honda относительно влияния французского производителя и риска поглощения Nissan внешними игроками, такими как технологическая корпорация Foxconn.

Nissan
Фото: Own work by Harrison Keely, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Nissan

Альянс Renault-Nissan, созданный в 1999 году, долгое время считался успешным примером партнёрства в автомобильной индустрии. Однако напряжённость, вызванная стратегическими разногласиями и распределением власти, усилилась в последние годы.

Honda намерена защитить независимость Nissan и минимизировать риски, связанные с внешним влиянием. Разрыв связей с Renault может стать ключевым шагом для реструктуризации и укрепления позиций Nissan на мировом рынке.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.

Renault Group — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году. 

Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Еда и рецепты
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд Аудио 
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Шоу-бизнес
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале Аудио 
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму
Новости спорта
Оставайся стройной в любое время года: 4 правила, чтобы не набрать вес за зиму Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Последние материалы
Прошло 138 лет, но он всё ещё впечатляет — первый автомобиль в музее Верхней Пышмы
Как сделать уголок вашего сада уютным: лучшие варианты для посадки
Ваша рассада томатов будет идеальной: проверенный метод
Добиться тела мечты без скучных тренировок помогут 5 необычных упражнений
Агент звезды сериала Кадетство Стеклова рассказал о состоянии здоровья артиста
Технологическая эволюция — как Азия стала лидером на рынке полупроводников
Ваши завтраки больше не будут прежними: лайфхаки с фруктовой мякотью
Психотерапевт рассказала, почему опасно слишком увлекаться бодипозитивом
Посуда будет сиять, как в ресторане: без разводов и лишних затрат
Весна для кожи: как подготовить лицо к новому сезону
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.