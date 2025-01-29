Honda требует разрыва связей Nissan с Renault

Honda призвала Nissan выкупить долю акций, находящихся у Renault, которая владеет 35,7% японской компании. Этот шаг обусловлен опасениями Honda относительно влияния французского производителя и риска поглощения Nissan внешними игроками, такими как технологическая корпорация Foxconn.
Альянс Renault-Nissan, созданный в 1999 году, долгое время считался успешным примером партнёрства в автомобильной индустрии. Однако напряжённость, вызванная стратегическими разногласиями и распределением власти, усилилась в последние годы.
Honda намерена защитить независимость Nissan и минимизировать риски, связанные с внешним влиянием. Разрыв связей с Renault может стать ключевым шагом для реструктуризации и укрепления позиций Nissan на мировом рынке.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Honda Motor Co., Ltd. — японская транснациональная корпорация, основанная в 1948 году изобретателем и предпринимателем Соитиро Хондой и финансистом Такэо Фудзисавой, производитель автомобилей и мотоциклов.
Renault Group — французская автомобилестроительная корпорация, основанная в 1899 году.
Nissan Motor Co., Ltd. — японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире.
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